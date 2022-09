Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Der fikk hun informasjon fra Helseforetaket og Helse Midt om hvordan rekrutteringen har foregått. Nylig avgåtte ledere som har hatt ansvaret for prosessen, var ikke til stedet.

Direktør Bakke uttalte til media at siden det ikke lot seg rekruttere nok personell, kunne de ikke stå inne for forsvarlig drift. Etter å ha holdt åpent i tre uker, stenge de som følge av en «akutt uforutsett hendelse».

En gynekolog ble kreftsyk. Helseforetaket stengte heller avdelingen, enn å leie inn vikarer. De sa de ikke ville tappe andre avdelinger for personell. Fremfor å se muligheten for vikarer fra avdelinger med overskudd, eller lokke med lønn nasjonalt eller fra utlandet, stengte de heller ned en hel nyoppusset avdeling med 18 nyansatte.

Ordlyden i både stortingsvedtak og Hurdalsplattformen er tydelig. Fødeavdelingen skal være i drift! Kan et helseforetak overprøve et stortingsvedtak? Og kan en helseminister endre regjeringens politikk alene?

Etter møtet uttalte Kjerkol at hun snart vil ta en avgjørelse. Men hun ga ingen ordre om videre rekruttering av ansatte og hun har omtalt stortingsvedtaket som en «ambisjon». Har hun allerede bestemt seg, eller? Kan hun endre regjeringas politikk alene?

Og hva skjedde med de 25 millionene? Har hun etterspurt hva de konkret er brukt til?

15 fødeavdelinger har utfordringer med å opprettholde forsvarlig drift på grunn av mangel på personell, viser en undersøkelse fra 2021. Vil Kjerkol godta at de også stenger uten å foreta seg noe? Eller vil hun støtte lokale helseforetak i å legge ned disse avdelingene også.

Dersom helseministeren ikke klarer å holde fødeavdelingen i Kristiansund i drift, med både stortingsvedtak og penger, kan vi forvente at andre avdelinger også vil forsvinne. Det utdannes flere gynekologer nå enn før, men bare halvparten jobber på fødeavdelinger.

Helseforetakene nekter å tilby det som kreves for å få dem tilbake til sykehusene. Det snakkes heller om å utdanne enda fler. Det virker både kunnskapsløst og lite handlekraftig.

Kristiansund har greid å rekruttere fem gynekologer. Da de stengte ned, lå det ingen utlysninger ute verken internt eller eksternt. I et intervju i Tidens Krav, sier den sykemeldte legen at det stemmer ikke at lønn er brukt som virkemiddel, hun forteller også at helseforetaket har manglet vilje til å lykkes med gjenåpning, og at hennes sykdom er bruk som en årsak til å stenge. Det kan se ut som om alle midler ikke er tatt i bruk, hva gjør helseministeren med det? Går hun til Stortinget og sier at det ikke lar seg gjøre?