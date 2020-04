Vi har nettopp passert 80-årsdagen for innovasjonen av Norge i 1940. Krigen blir stadig eit tema og nye bøker kjem ut rett som det er. Bra vi blir minte om det som skjedde og at vi tek lærdom. Vi får håpe på å sleppe krig i framtida.

Historia om krigen er det mange meiningar om og det kjem stadig nye opplysningar som ikkje har kome fram før. Hans Fredrik Dahl har skrive boka «En kort historie om rettsoppgjøret etter krigen», som eg har lese med stor interesse, likevel dukkar det opp nokre vesentlege spørsmål.

Major Oliver H. Langeland (1887-1958) var aktiv i begge verdskrigane og under siste krig svært aktiv i motstandsarbeidet. Han fekk mellom anna ansvaret for å bygge opp Milorg i Oslo (D13) og var sjef for 7.000 mann. I motsetnad til mange andre skreiv han ikkje bok om eigen innsats under krigen. Etter krigen skreiv han derimot to bøker «Dømmer ikke» og «For at I ikke skal dømmes», der han kritiserer rettsoppgjeret. Han meinte at dei store skurkane gjekk fri og at menig mann vart dømd.

Oliver H. Langeland var ein mann med stor sans for rettferd, og han ville ha likskap for lova. Dette skapte store bølgjer i samtida og «Dømmer ikke» vart gjenstand for si eiga stortingsmelding (stortingsmelding nr.64 1950 bilag 2). Desse to bøkene vart inndregne! Veldig imponerande i eit land der vi no reiser rundt og lærer andre om demokrati og ytringsfridom!

Regjeringa gjekk til sak mot Oliver med dei beste advokatane dei kunne finne. Dette vart etterkrigstidas største, dyraste og mest omtalte injuriesak. Det er med stor undring eg må slå fast at historikaren Hans Fredrik Dahl har skrive ei bok om rettsoppgjeret etter krigen utan å kome inn på denne mannen og rettssaka der han vart frikjend, sjølv om boka er lita og historia kort.

Kjenner ikkje Dahl til Oliver H. Langeland? Kva er årsaka til at han ikkje skriv om denne mannen som var så sentral og kritisk til nettopp rettsoppgjeret?

Oliver H. Langeland er Per Ingvar Langelands grandonkel. Red.