Kjenner dere ikke kommunene deres, KS?

Morten Thuve, som står bak en rapport bestilt av KS, advarer i Nationen 21. januar mot det kan kaller en potensiell «prisbombe for kommunene» dersom anbefalingene til et offentlig utvalg som har sett på kunstige fortrinn som offentlig næringsvirksomhet kan ha, blir fulgt. Barnehager og SFO er blant eksemplene som trekkes frem i rapporten fra KS.

Utspillet kan gi grunn til å spørre hvor godt kommunenes interesseorganisasjon kjenner landskapet ute hos sine egne medlemmer.

Ja, norske kommuner er ofte små. I så måte er de et speilbilde av norsk næringsliv som i all hovedsak består av små og mellomstore bedrifter. Av de 200.016 virksomhetene hadde om lag halvparten 1-4 ansatte. Dette betyr at ca. 85 prosent av alle virksomhetene i Norge kan defineres som små eller mellomstore. I gjennomsnitt er det ansatt 9 personer per virksomhet i Norge.

Lokale virksomheter som skaper arbeidsplasser i nærmiljøet, genererer skatteinntekter til kommunekassen og gir avgjørende bidrag for å opprettholde vår felles velferd. For å legge til rette for velfungerende arbeidsregioner og bærekraftig kommuneøkonomi i hele landet trengs verdiskaping og arbeidsplasser hos lokale tjenesteprodusenter. Dersom KS ikke skjønner det, er det oppsiktsvekkende.

Private og ideelle virksomheter bør slippe å møte konkurranse fra offentlig næringsvirksomhet som kan drive med kunstige fortrinn. Målet er å oppnå mer lokal verdiskaping og bedre kvalitet. KS har visst veldig godt at ikke all aktivitet i en kommune vil omfattes av forslagene fra Hjelmeng-utvalget. Likevel har KS fortsatt å tegne et bilde av forslagene fra Hjelmeng-utvalget som ikke stemmer med virkeligheten.

Når ESA i Nationen 23. januar svarer KS at «Det er viktig å presisere at norske kommuner har en rekke velferds- og forvaltningsoppgaver som ikke berøres av EØS-avtalens statsstøtteregler. Dette gjelder for eksempel helsetjenester, skole- og barnehagedrift.», bør vi slippe å se slike påstander fra KS igjen. Erling Hjelmeng selv mener rapporten overdriver og svartmaler, som vi leste i samme avis 29. januar. La oss heller samarbeide om gode løsninger for å skape lønnsomme private arbeidsplasser i hele landet.

Virke mener at etablering av et norsk tilsyn eller håndhevingsorgan bør være et prioritert tiltak. Virke mener også at det bør bli krav om separate regnskaper når det offentlige driver næringsvirksomhet som ikke er utskilt i egne selvstendige rettssubjekter. Separate regnskaper er ansett som helt nødvendig for at innbyggerne og andre skal kunne undersøke om statsstøttereglene etterleves.

Men like viktig for dyktige lokalpolitikere landet rundt, burde det være at separate regnskaper for offentlig drevet næringsvirksomhet i tillegg kan gi økt demokratisk forståelse for det offentliges økonomi. Dette er forslag som KS bør kunne stille seg bak.