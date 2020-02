Kjære storsamfunnet! Ikke slå, men elsk distriktene!

«Vi kommer til å fortsette å slå distriktene. Hilsen storsamfunnet» er overskriften på Andreas Slettholms kommentar i Aftenposten 22. januar. Samme dag skriver Aftenposten om amerikaneren John F.L. Ross som i ny bok beskriver ni ting han mener er helt unikt og fantastisk med Norge. Jeg er selv født og oppvokst i Danmark og har perspektiver på både Slettholm og Ross sine ytringer.

Slettholms kommentar der han gjør seg til talsperson for «storsamfunnet» – hva nå det enn måtte være – er usjarmerende fri for helhetsperspektiv på det norske samfunnet, anerkjennelse av de politiske mekanismer som har virket i snart hundre år og som gjør Norge til et helt unikt land å bo i – uansett om du bor i by eller distrikt.

Ett kan jeg dog være enig med Slettholm i: Det kan bli litt mye klaging. Slik jeg ser det er det imidlertid ikke «distriktskommuner som skremmer folk vekk fra bygda med all klagingen sin» – men heller sentrale politikere som snakker ned distriktene med begrepsbruk og stempling av enhver foreslått endring fremfor å snakke sak samtidig som man fremsnakker distriktene.

«Sentralisering» skrikes det over en lav sko fra sentrale politikere som mener å ha monopol på distriktspolitikken. Men sentralisering er ikke politisk bestemt – det er til gjengjeld en megatrend vi ser over hele verden og som det trengs en aktiv politikk for å motvirke. Sentralisering handler blant annet om å skape bostedsattraktivitet; det gjør man ikke ved å snakke ned distriktene!

Ross ser med et skråblikk på Norge og nordmenn. I fleng nevner han: Interesse for å fikse ting og pusse opp. Lojalitet. Familien og hyttekulturen. Refleksen i krisesituasjoner der man straks stiller opp for hverandre. Spontan hjelpsomhet og høflighet. Ansvarlighet og dugnad – også i forhold til andre land. Naturelskere. Mer følsomme enn naboene våre. Norsk nasjonalisme som en uskyldig stolthetsfølelse over nasjonen.

Bare én negativ ting lar Ross seg presse til å si: Nordmenn er ikke gode på kommunikasjon og litt vanskelige å komme inn på!

Som innvandrer fra en mellomstor dansk by og etter 30 år som bosatt i distriktet – både Sørfjorden i Hardanger og Bjorli i Lesja – kan jeg i stor grad si meg enig med Ross. Den norske folkesjelen er raus og inkluderende, men man er litt redd for å stikke seg frem, å fremheve egne kvaliteter og svært nervøs for «hva andre mener om meg».

Nordmenn er jevnt over veldig bevisste om verdier og verdivalg – og baserer ofte disse på kunnskap – man er ikke likegyldig til hva som foregår verken nært eller fjernt. Man sier ikke «det går sgu nok af sig selv, det der», slik jeg opplever mye av i Danmark.

«Jeg vil ikke høres ut som en heiagjeng. Men å skrive en slik bok er et tegn på respekt for Norge», sier Ross. Dersom Slettholms ytring er dekkende for «storsamfunnets mening» kan det synes som selvrespekten i dette landet henger i en tynn tråd. Og mangelen på evne til å verdsette seg selv og de helt unike kvaliteter dette landet har – det som også kalles mindreverdskompleks – er dessverre også et trekk jeg ser i Norge.

Vi sammenlikner – lett sarkastisk nedsnakkende om – oss selv med andre land på en måte jeg ikke opplever i f.eks. Danmark; amerikansk, dansk, svensk, sveitsisk eller annen kultur fremheves til stadighet som bedre enn norsk.

Det er beskrivende at fascinasjonen for Norge som Ross uttrykker har pågått siden han som 8-åring så bilder av isbre, fjord og jenter i bunad i et leksikon. Kvaliteter som finnes i Distrikts-Norge er i særdeleshet det som forbindes med ekte norsk kultur – det særegne.

Urbane kvaliteter er i større grad like på tvers av landegrenser, og kanskje akkurat det som gjør at ungdommen tiltrekkes av byene. God distriktspolitikk handler om å kombinere megatrendene og de særegne distriktskvaliteter slik at ungdommen vil bosette seg i distriktene.

For det bør ikke herske tvil om at dersom Norge skal få til den grønne omstillingen det er stort sett politisk enighet om, da må de store naturressursene som ligger i Distrikts-Norge foredles og gi grunnlag for fortsatt god velferd i hele landet. Folk må faktisk ville bo i distriktene for å ta ut potensialet i naturressursgrunnlaget.

Dronning Sonja sa det forleden i et TV-intervju om sine mange turer i norsk natur: «Heldigvis har vi i Norge hatt en god distriktspolitikk som gjør at det bor folk over hele landet». Når dronningen vår sier det, handler det mer om en grunnholdning, en del av norsk kultur, enn om politikk at vi nordmenn har skjønt egenverdien av å se levende distrikter som en egenverdi. La oss holde fast ved det!