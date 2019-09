Kjære senterpartister: Hvilket kjøttkonsum er akkurat passe?

Senterpartiets Marit Arnstad hevder på Folkemøtet i Flåm torsdag 29.8 at hun ikke ser noen grunn til at kjøttforbruket i Norge bør reduseres. Hvilken fremtid er det Senterpartiet ønsker seg egentlig?

Marit Arnstad sier "Det er ikke kua og kjøttproduksjonen som må angripes, det er andre sider av landbruket som vi kan gjøre mer på."

I dag står dyrehold for nesten 80 prosent av norske klimautslipp fra mat. Hvordan kan Arnstad hevde at vi kan gjøre mer på å forandre de resterende 20 prosentene, og ikke selve hovedårsaken til utslipp: Metan fra drøvtyggere?

Hun argumenterer "I FNs globale tall står landbruksutslipp for nesten en fjerdedel av de totale utslippene, I Norge er det 8 prosent. Vi slipper ut mye mindre enn det globale gjennomsnittet." Dette er talltriksing som Arnstad bruker bevisst for å forvirre det norske folk.

Sannheten er at Norge har et høyere klimagassutslipp fra mat per innbygger enn de fleste land i verden. Norge slipper ut mer enn 108 av 130 land i verden når det gjelder utslipp fra dyreproduksjon. Det betyr at vi er det 22. verste landet per innbygger. (FN FAO)

Arnstad er også veldig opptatt av å få frem hvor utrolig raskt Norge vil gro igjen om vi ikke spiser så mye kjøtt som i dag. "Reduserer vi kjøttproduksjonen i Norge, vil vi redusere beitinga som vil gjøre at Vestlandsfjordene og dalstrøk gror igjen."

Landbruksdirektoratets egne tall sier at kun 30 prosent av landets storfe går på utmarksbeite i dag. Det må da tilsi at vi kan redusere kjøttforbruket fra storfe med opp til 70 prosent og likevel ha akkurat like fin utmark som i dag? Hvorfor er dette et tilbakevendende argument mot redusert kjøttkonsum?

Kjøttforbruket per innbygger i Norge har doblet seg de siste 70 årene. Før hadde vi søndagssteik, nå har vi pulled pork til lunsj i kantina. Det jeg ikke forstår med Senterpartiets ønske om mer kjøttproduksjon i Norge er at de snakker stikk i strid mot helsemyndigheter og verdens ledende klimaforskere, som alle sier at kjøttforbruket er for høyt. Så jeg spør dere Senterpartister: Hvilket kjøttforbruk er akkurat passe for helsa, klimaet og norsk økonomi?

"Det er bøndene som merker klimaforandringene mest på kroppen. Hvorfor står ikke bøndene og Senterpartiet da i bresjen for å få lavere produksjon og høyere priser på varene deres så levebrødet ikke forsvinner med global oppheting?

I Norge subsidierer vi landbruket med rundt 20.000 kroner per familie på 4. Det betyr at vi har verdens mest subsidierte landbruk.

Jeg har et forslag: Bruk de samme midlene og omstill landbruket til å produsere mer grønt og mindre kjøtt. Samtidig kan man prioritere utmarksbeite slik at kulturlandskapet består. Dersom vi klarer å redusere kjøttforbruket med 30 prosent er vi på nivå med det vi spiste per innbygger i 1989. En slik løsning er bedre for klimaet, folkehelsen, dyrene, samfunnsøkonomien og ikke minst bøndene. Bøndene vil da samlet sett motta de samme subsidiene men redusere risikoen for at klimaforandringene fratar dem levebrødet og heller jobbe for at det er behov for den norske bonden også i fremtiden.