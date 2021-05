Kjære politikere!

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter flere år med diskusjoner og utredninger ble det endelig, i januar 2017, fattet vedtak om at pelsdyrnæringen skulle ha en bærekraftig utvikling i Norge. I 2017 flyttet derfor mannen min, vårt lille barn som akkurat hadde fylt ett år og jeg til Danmark. Vi ønsket å videreutdanne oss innen pelsdyrhold.

Tanken var å vende tilbake som en ressurs. En ressurs som kunne bidra til å utvikle næringen ytterligere. Vi stolte på Stortingets vedtak.

15. januar 2018 ble starten på et hittil tre år langt mareritt. Sjokket vi fikk da Erna & co forkynte at næringen skulle legges ned, var ubeskrivelig. Det var ingen indikasjoner i 2017 på at visse politikere skulle gå tilbake på det flertallet som var i Stortinget.

At man kan bli brukt som et forhandlingskort i et maktspill er vondt, og behandlingen vi har fått de siste tre årene har ført til at jeg mister tilliten til politikerne og systemet.

I fjor høst ble den danske pelsdyrnæringen midlertidig avviklet. Vi har fulgt prosessen med kompensasjonsordningen i Danmark tett. De har klart å få på plass en ordning på kun tre måneder, mens Norge ikke har klart dette på over tre år.

Sammen med et advokatfirma og et revisjonsbyrå laget den danske regjeringen en erstatningsordning på 87 dager. Den norske regjeringen forsøker på egenhånd, og vil verken ha hjelp fra Norges Pelsdyralslag eller andre som har kunnskap om økonomien til oss oppdrettere. Jeg vet ikke om det er uvilje eller mangel på samarbeidsevne, men vi er 200 familier som har levd i økonomisk usikkerhet i over 1200 døgn.

Et av kravene i den gjeldende kompensasjonsordningen, er at man hadde egne dyr på gården 15. januar 2018. Pelsdyrgården vår var leid ut og full av mink denne datoen, men ikke våre dyr, fordi vi var i Danmark. Kravet gjør at mange bønder faller utenfor av ulike grunner.

I proposisjonen som ble sendt til Stortinget før påsken i år, åpner Landbruksdepartementet for at det i forskrift kan gjøres unntak fra hovedregelen. De som var rammet av sykdom og de som ikke hadde dyr den gitte datoen grunnet kompetanseheving, kan bli inkludert.

Men fortsatt er mye usikkert. Vi vet ikke når forskriften blir klar, når vi kan søke om erstatning, hva vi vil få eller når vi vil få pengene utbetalt. Vi våkner ikke fra dette marerittet enda. Enorme renteutgifter er allerede påløpt, og regningene forfaller hver måned.

I perioder går det greit. Vi har to små barn og hver vår utdannelse og til tider klarer vi å leve i en boble. Mannen min og jeg prøver å holde hverandre oppe, og den med overskudd oppmuntrer den andre. Men det er snart ikke mer energi igjen. Etter jul har dette begynt å gå utover helsen. Jeg har vært hos legen flere ganger med smerter i kroppen. De tror det er stressrelatert, men dette er stress jeg ikke kan gjøre noe med. Det handler ikke om utdannelse, jobb eller familie. Det er en situasjon jeg på ingen måte har satt meg selv i.

Den behandlingen vi har vært utsatt for i over 1200 dager er respektløs.

Respektløst overfor alt det arbeidet jeg har lagt ned.

Respektløst overfor viljen til å investere millioner av kroner for å kunne skape sin egen arbeidsplass og sysselsetting samt verdiskaping i distriktene.

Respektløst overfor det engasjementet som trengs for å være villig til å starte på jobb klokken fem om morgenen, ha lange arbeidsdager og jobbe syv dager i uken i lengre perioder av gangen.

Kjære politikere, vekk meg fra marerittet og vis meg respekt.