Kjære partileder Kjell Ingolf Ropstad

Ja, det er bra å bo i distriktene, og vi som bor her er stort sett fornøyd. Men når det likevel er nødvendig å gjennomføre nye bolystprosjekter for å hindre fraflytting, er det ikke tilstrekkelige incitamenter for å friste flere til å etablere seg på landsbygda og i tettsteder i områder av landet der innbyggertallet står stille eller går ned.

Når alle partier skriver under på at det skal bo folk i hele landet, må de konkrete tiltakene /incitamentene nå være så sterke at trenden i alle distrikter snus fra fraflytting til tilflytting.

Så kjære partileder Ropstad. Ta i første omgang avstand fra et mulig nytt sentraliseringsprosjekt i form av flytting av domstoler. Alle de gode argumentene for stordrift må vurderes opp mot fordelene ved nærhet og smådrift. Om nødvendig får du vurdere å ta KRF ut av regjering, slik at KRF kan arbeide for det dere tror på.