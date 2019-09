Det begynner å bli velkjent at styret har igangsatt en betydelig strategiprosess for Tine og vi er valgt av årsmøtet til å lede denne reisen. Det betyr at mange av tingene som skrives i Hilde Lysengen Havros innlegg allerede nå kan kvitteres ut. For eksempel: Ja, vi endrer Jarlsberg-strategien til å handle om verdi fremfor volum. Verdi for norske melkebønder.

La det ikke være tvil om at Tine fortsatt har eksportambisjoner, men det må baseres på lønnsomhet. For å klare å kombinere lønnsom eksport med høy melkepris, må vi jobbe enda mer med bærekraft, dyrevelferd og dyrehelse som kan differensiere norsk melk tydelig. Vi har et godt utgangspunkt, men løsningen er ikke å videreføre en ulønnsom volumeksport nå.

At en beslutning er tatt hos en administrasjon som er frakoblet virkeligheten til melkebøndene, kjenner vi oss ikke igjen i. Dette er beslutninger som tillitsvalgte eiere lokalt og sentralt har vært involvert i over flere år. Mye er også allerede igangsatt for å skape en kultur i Tine som i større grad enn før tar innover seg melkebondens virkelighet. Det er rett og slett ikke lov til å jobbe i Tine uten å ha et bevisst forhold til selskapets misjon og hvem som eier selskapet.

På høy tid, tenker man kanskje? Mulig det. Men at det tas tak i deler av virksomheten som kan forbedres er et sunnhetstegn som skaper energi, håp og tro på fremtiden. I alle fall blant oss i styret – og vi vet at både administrasjonen og veldig mange ansatte er om bord. Dette på tross av at vi må kutte omtrent 400 årsverk for å være rustet for fremtiden.

Vi må fortelle om hva som skjer, hvorfor vi gjennomfører de tiltakene vi nå gjennomfører – og hva den positive effekten av dette kommer til å bli. For kunder, forbrukere, eiere, ansatte – og for et levende Norge. Vi er helt avhengige av å få med eierne som gode ambassadører for oppdraget vårt, for selskapet vårt og for fremtiden vår.

Vi ønsker en åpen, ærlig og redelig måte å styre skuta på – prinsipper som styret, styreleder og konsernsjef praktiserer konsekvent. Vi vet at vi snakker for hele styret når vi sier at dette støttes og oppmuntres helt og holdent. Derfor er det også bra at Nationen gjennomfører sitt samfunnsoppdrag og ser oss i kortene. Det er dere fortsatt velkomne til, og de kortene skal administrasjonen og styret fortsette å vise frem. Selv om det iblant gjør litt vondt.

Vi ønsker samtidig at både Nationen og kritikerne våre løfter blikket og ser det store bildet. Det er mye som skjer i disse dager – og det at det «dukker opp» tall man ikke har sett før, og får innsyn i det ene og det andre, er ikke tilfeldig.

Våre tillitsvalgte har drøftet de problemstillingene Nationen tar opp i forbindelse med både produsentlagsledersamlinger, rådsmøter, årsmøter og styremøter gjentatte ganger de senere årene, men: Utfordringen er uansett slik Marit Haugen har beskrevet i flere intervjuer: Vi hverken bør eller kan fortsette å produsere et volum for eksport som er direkte ulønnsomt for oss som eiere å levere.

Vi må heller gjøre alt vi kan for å drive verdens beste meierivirksomhet med norske forutsetninger, skape lønnsom vekst fremover og sikre forutsigbare og gode rammebetingelser for virksomheten vår, slik at vi som eiere overlater Tine og melkebrukene våre i bedre tilstand til neste generasjon enn da vi selv startet vår vakt.

Som melkeprodusenter og styremedlemmer i Tine håper vi Nationen fortsatt bidrar til solid og faktaorientert dekning av Tine og landbruket. Dette vil styrke norsk melkeproduksjon i krevende tider. Det fortjener melkebøndene som skal ta vanskelige valg fremover.