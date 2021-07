Kjære Borch: La hardtarbeidende folk i forvaltningen få gjøre jobben sin

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sandra Borch (Sp) er naturlig nok fortvilet når anken på avslag på fellingstillatelse av slagbjørn i Bardu har ligget til behandling i klima- og miljøverndepartementet i over to uker, eller snart tre uker, som det står i Nationen.

Jeg skal gi Borch rett i at slike saker bør behandles så raskt som mulig, og at flere uker blir uutholdelig når en bjørn herjer i et beiteprioritert område. Og for hva det er verdt: Jeg støtter Borch i at i beiteprioriterte områder, skal slike avgjørelser tas så raskt som mulig. Vår uenighet går nok mer på eksistensen av rovdyrsoner, og hvordan disse skal forvaltes.

Men Borch undergraver tillit når hun sår tvil om saksbehandlernes bakenforliggende intensjoner. Vi har sett det tidligere når hun omtaler MDG sin politikk. Da fremsetter hun noen påstander om hva hun vil at andre skal tro MDG mener, som hun deretter argumenterer mot.

Problemet er at MDG ikke mener det hun påstår. Én ting er hvordan hun bruker slike uredelige og polariserende teknikker mot politiske motstandere. Vi liker det ikke, men har lært oss å leve med det. Og vi gjør så godt vi kan for ikke å la oss trekkes ned på samme nivå. Og tro meg. Det er ikke alltid like enkelt. For det føles svært urettferdig å bli mistenkeliggjort og tillagt meninger eller intensjoner man ikke har.

Men saksbehandlere i departementene og direktoratene skal ikke utsettes for denne type argumentasjon. Det er en grense som ikke skal krysses. Å påstå at Klima- og miljødepartementet er styrt av rovdyraktivister, slik hun gjør i Nationen er langt over streken. Slike uttalelser bryter ned tillit og er ikke verdig en stortingsrepresentant.

De Grønne ønsker en tillitsreform i det offentlig. En reform som skal redusere tellekantene og forenkle hverdagen i helsevesenet og i næringslivet. Og vi ønsker også å redusere reaksjonstiden på håndtering av rovdyr i beiteprioriterte områder.

Men tillit må gå begge veier, og sentralt i norsk forvaltning er en gjennomgående høy tillit mellom saksbehandlere, politikere og befolkning. Det er en tillit vi er helt avhengige av, og som er et gode for oss alle. En saksbehandler skal til enhver tid forholde seg til de gjeldende retningslinjer, og i krevende saker, vil det være en desto mer krevende øvelse. Den tilliten de fortjener skal ikke Borch rive ned. Kjære Borch: La hardtarbeidende folk i forvaltningen få gjøre jobben sin.