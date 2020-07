Kavli og Q sin sutring

Etter å ha kommet opp i andel som gjør at Tine nå må vurdere å legge ned sitt anlegg i Tønsberg, mener de høye herrer, at det er helt nødvendig og fornuftig for samfunnet at melkeprodusentene og forbrukerne betaler et særskilt tilskudd til denne frakt. Uten dette tilskott kan ikke Q drive regningssvarende, slik de presenterer fakta. Summen av dette mener de likevel gir samfunnsnetto både for produsenter og forbrukere. Samlet har de nå til mottatt mer enn 1 milliard kroner.

Les innlegget til Foros, Hjelmeng og Kind her:

Annonse

Det faktum at professorene har sin ytringsfrihet, medfører ikke at Nationen har plikt til å ta inn betalte innlegg fra lobbyister. La eierne av Q, Kavlifondet, eller produsentene til Q, bøndene på Jæren, komme til orde. Men fri oss nå fra mer betalt pølsevev i leserbrevs form.

De samme herrer mener Tine har eierløs kapital og dermed ikke er effektive nok. Mer eierløs enn den kapital Kavlifondet har finnes knapt. Er det derfor en etter alle disse år og en opparbeidet andel på over 50 % i Oslomarkedet, ikke greier å få stort nok overskudd i Q som dernest kan overføres Kavlifondet?

Kan direktør Myrdal i Q, forklare meg i min uvitenhet, hvorfor Q produkter selges billigere i min KIWI butikk, enn tilsvarende produkter fra Tine? Denne underprisingen har jo bla sitt utspring i den fraktstøtte Q mottar for å kjøre melka ut i KIWI sine butikker. Kan den samme Myrdal, forklare hva slags konkurranse det er som kan garantere en fast overpris for Q sine melkeprodusenter helt uavhengig av hva som skjer, både i Tine og Q? Gjør Tine det bra går Q sin pris opp. Gjør Tine det svakt går Q sin pris ned. En må være ansatt på NHH og få betalte oppdrag, for å kunne hevde at dette har med konkurranse å gjøre.

Som en av svært få, forsvarte jeg både Q og Synnøve Finden i oppstarten. Dette gitt utgangspunktet ifra Stortingets føringer. Men når sutringen aldri kan ta slutt, strikken strekkes og strekkes, så må den en dag ryke. Det er allerede mange år på overtid.