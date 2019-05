Katt i fjøset? Vaksiner sauen

Pensjonert lege Tove Berstad (Nationen 6/5) og pensjonert bonde Einar Rindal (Nationen 9/5) er uenige om hvorvidt katter bør få lov til å være i fjøset. Det dreier seg om parasitten Toxoplasma gondii, som kan skilles ut som egg (oocyster) i avføringen til smittede katter.

Vanligvis gir infeksjonen milde og forbigående symptomer, men dersom smitten skjer under drektighet eller graviditet kan infeksjonen føre til abort og fosterskader både hos dyr og mennesker. Vi ønsker derfor en så lav forekomst som mulig av denne parasitten.

Gjennomgått infeksjon vil gi immunitet hos sauer og mennesker. For å hindre abort og fosterskader må man enten unngå at sau eller mennesker smittes under drektighet/graviditet, eller sørge for at de er immune.

Berstad mener at man ved å ha katt i fjøset øker sannsynligheten for at sauer kan smittes med toksoplasma, og hennes oppskrift er å holde katten ute av fjøset. Problemet er at det er nærmest umulig å unngå at katter finner veien inn i fjøset eller gjør fra seg i graset. Denne metoden vil kunne føre til omfattende toksoplasmautbrudd når en smitteutskillende katt kommer inn i et fjøs som ikke har hatt smitte på lenge.

Rindal, på den andre siden, mener at man ved å ha katt i fjøset sørger for at sauene smittes tidlig i livet og dermed blir immune før drektigheten. Slik kan man unngå store sykdomsutbrudd hos sau. Dette er imidlertid også en usikker metode.

I dag fôres sau hovedsakelig med rundballer som har mindre sjanse for å inneholde smitte enn tidligere tiders låvehøy. Ikke alle katter skiller ut smitte, og ikke alle sauer tar opp smitte. Slik er det også hos mennesker. Mange kvinner som har hatt katt er seronegative når de testes i graviditeten.

Et godt alternativ til mer eller mindre kontrollert smitte er at man vaksinerer mot sykdommen. Det finnes nemlig en effektiv vaksine mot toksoplasmose hos sau. Den koster omtrent 40 kr dosen, og én dose gir langvarig beskyttelse. Det brukes i underkant av 20.000 doser per år i Norge. Vaksinen har relativt kort holdbarhet og må bestilles hos lokal veterinær i god tid før paringssesongen.

Ha gjerne katt i fjøset, men vaksiner påsettlammene mot toksoplasmose.