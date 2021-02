Karbonfangst- og lagring (CCS) er i vinden. Dessverre forsvinner fokuset på naturens egen karbonfangst, fotosyntesen, som er et vel så godt virkemiddel for å redusere CO2 i atmosfæren.

Dagens diskusjon dreier seg om hvordan vi kan samle sammen CO2 (karbon) fra ulike typer forbrenning og industri, for så å komprimere gassen og samle den i store langtidslagre – for eksempel på bunnen av Nordsjøen.

Intensjonen er god. Likevel er det mye som gjenstår for at kommersielle løsninger for teknologisk CCS er effektive og funksjonelle, og i tillegg er disse løsningene dyre. Utfordringen er at vi bruker så mye energi og ressurser på å utvikle en teknologisk løsning som ligger langt framme i horisonten, at vi ikke ser mulighetene i vår egen hage.

Fotosyntesen får ufortjent lite oppmerksomhet. Fotosyntesen har gjort effektiv karbonfangst helt gratis – alltid. I tillegg har fotosyntesen bidratt med store synergier som gir byggematerialer, mat, og det meste vi mennesker trenger for å leve. Fotosyntesen er naturens egen karbonfangst og lagring.

Om vi utnytter den godt, vil den kunne bli en enda viktigere bidragsyter for hvordan vi skal løse mange av de største utfordringene vi står ovenfor i dag – som økt matproduksjon, bedret matsikkerhet, klimaendringer og forsuring av havene.

CO2 fra industrien og forbrenning bør i større grad utnyttes til økt fotosyntese. Dette vil kunne gi verdifull matproduksjon gjennom veksthusproduksjon, bygningsmaterialer, og relevante komponenter i biokjemien fra ulik biomasse som alger – samtidig som det vil skape arbeidsplasser og verdier.

CO2 har urimelig fått stempelet som syndebukk. CO2 er helt avgjørende for livet på jorda, inkludert oss mennesker. Bakgrunnen for de fleste store utfordringer i dag er menneskeskapt, og handler om en ubalanse i hvor karbonet er plassert. Hovedgrunnen til denne ubalansen er forbrenning av fossilt karbon som har skapt en opphopning av karbon i atmosfæren.

Grunnen til at teknologisk CCS er så aktuelt i dag er at vi har tilført så store mengder fossilt karbon på kort tid at systemet har blitt satt i ubalanse. Nettopp derfor er det nå behov for å trekke karbon ut av atmosfæren. Dette er en god tanke, men vi burde fokusere på muligheter for karbonbinding, som også skaper verdi i vårt samfunn, istedenfor kun teknologisk CCS.

Produksjon av biokull er en slik løsning. Ved oppvarming av biologisk materiale uten oksygen, skapes faste molekylærbindinger, som kan lagre karbon i flere tusen år, samtidig som det vil ha kunne ha store positive effekter ved spredning på landbruksjord, da det bidrar til å binde vann og næringsstoffer.

Biokull er et kinderegg som kan gi økt matsikkerhet og klimatilpassing på samme tid. Biomasse kan brukes som byggeklosser, som kan brukes lenge og designes for å gjenbrukes, før de omgjøres til biokull.

Agronomiske teknikker for å øke karbonbingen i landbruksjord er andre løsninger vi har liggende rett foran oss, og som vi bør benytte oss av.

Kostnaden per tonn CO2 i Brevik og på Fortum Oslo anslås til 5750 kr/tonn i de første fem produksjonsår (4 mill tonn over 5 år / 23 milliarder kostnad: Atkins,Oslo Economics).

Derfor spør jeg; er fotosyntesen for billig? Må klimatiltak være dyre for at de skal satses på? Må politikerne ha månelandinger å skryte av for å være villige til å satse på ulike løsninger?

Fotosyntesen har ligget, og ligger foran oss, det er nå på tide at vi spiller på lag med den. Tiden krever en storstilt satsing på bedre utnyttelse av fotosyntesen, det trengs tydelige politiske virkemidler, som vil stimulere økt bruk av tre, økt produksjon og bruk av biokull og karbonlagring i jord.

Karbonbinding løser ikke klimautfordringen aleine. Redusert forbruk, bruk av fornybar energi og materialer, gjenbruk og fotosyntesen danner grunnlaget for å skape et bærekraftig system i balanse.