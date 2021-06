Kapitalavkastning i jordbruket

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Som ny mikrobonde i jordbruket, med bakgrunn fra bygg og anleggssektoren, er det enkelte ting som har slått meg som svært merkelige og som virker som få bryr seg om, men som vil bidra til å øke lønnsomheten i jordbruket.

Det virker også som man legger til grunn forutsetninger som ikke finnes i tilsvarende bransjer, blant annet i innlegget til Klaus Mittenzwei i Nationen, "Alvorlig lek med tall".

Det har vært foreslått å dele opp bondens inntekt i avkastning på egenkapital (ROIC – Return on invested capital etter skatt) og avkastning på arbeid. For avkastning på egenkapital illustreres dette med en gård som er verd 10 millioner, om man har 50 prosent lån har man dermed en egenkapital på 5 millioner.

For avkastning på egenkapital kan man sammenligne med andre bransjer med varierende risiko. Jeg har hentet inn tall fra de siste tre år.

Bygg og anlegg har ekstremt høy risiko. Veidekke hadde en avkastning på egenkapitalen på mellom 20-40 prosent, Yara ligger på 8 prosent i 2020, Mowi mellom 4-16 prosent, DNB ligger på rundt 10-11 prosent.

Det er derfor med undring jeg registerer at Mittenzwei velger å bruke bankrenten i sine beregninger for jordbruket. Antakelig ligger risikoen i jordbruket på omtrent det samme som for bankvirksomhet. DNB er «too big to fail», det samme er jordbruket. Det så vi sist under tørkesommeren for et par år siden da staten åpnet opp lommeboken med ekstraordinære utbetalinger. Tilsvarende som da staten bidro med kapital under finanskrisen.

En annen interessant problemstilling er hvordan bygg og anlegg klarer en helt ekstrem avkastning på egenkapitalen. Hvordan kunne landbruket lære av dette? La meg starte med et eksempel: Når jeg har sauer på beite er staten villig til å betale meg for dette. Etter fem uker har jeg oppfylt forpliktelsene som skal til for å få tilskudd, men pengene kommer ikke før året etter.

I tillegg til at pengene er verdt nesten 2,5 prosent mindre enn da jeg tjente dem, så betyr dette at jeg ikke får betalt før nesten ett år etter at arbeidet er utført. Se om du klarer å få noen i næringslivet til å være med på de betingelsene.

Om du i tillegg leier jord som du betaler for, og betaler for denne før du har pengene på konto, bør du alvorlig vurdere avtalene dine. Anleggsbransjen betaler konsekvent underentreprenørene sine samtidig eller etter at de har fått penger fra oppdragsgiver på konto.

I tillegg priser ofte entreprenørene kontraktene slik at de kan få ut pengene på et tidlig tidspunkt, gjerne før de har utgiftene. Vi ser det samme i bilbransjen. Betale forskudd for å få lov til å kjøpe bil - lyder det kjent? Alt dette bidrar til å øke avkastningen på egenkapitalen.

Til sist vil jeg påpeke det åpenbare: Norge skal være glad for at odelsloven eksisterer. Å overta en gård som har vært i familiens eie føles nok som en forpliktelse for mange. Bedriftsøkonomisk er avkastningen for lav til at det er fornuftig.

Når jeg allikevel har begynt å bevege meg inn i jordbruket er det selvsagt fordi at man får opplevelser og en glede i livet som ikke kan måles i penger.