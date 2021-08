Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tar feil. NTP er en stortingsmelding uten bindende budsjettvedtak. Jeg tror at Hareide har glemt dette.

Hareide frykter kaos hvis det blir regjeringsskifte. Kaoset har regjeringen skapt selv, når de ikke klarte å få til enighet før behandling i Stortinget.

NTP ble vedtatt i Stortinget før sommeren. Planen skal gjelde i 12 år framover, men uten at det ligger gyldige budsjettvedtak til grunn. Hareide vet som alle andre at dette er en styringsplan, det må budsjettvedtak til for å få gjennomført det som står i planen .

Jeg mener at det er helt håpløst at en mindretallsregjering ikke klarer å få til noe slags enighet over en langsiktig plan før det blir behandla i Stortinget. Det blir fortsatt kaos framover hvis de skal fortsette å styre.

Hareide sier videre at NTP er godt balansert plan som satser på alle landsdeler. Han mener at deres satsing på fylkesvei er riktig. Jeg mener den er feil. Jeg har mye større tro på en rødgrønn samferdselsminister.

Sp ville ha inn mer tilskudd til fylkesveger inn i NTP. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Nå legges det opp til en søkbar pott der Statens Vegvesen skal vurdere søknader og samtidig forvalte midlene. Fylkeskommunen må videre stille opp med like mye midler til finansiering av prosjektene det søkes om.

Når vi vet at fylkeskommunens økonomi får stadig reduserte overføringer og det samtidig er svært usikkert hvor mye vi får, vil dette legge et unødig press på fylkeskommunen til å bli med på prosjekter som ikke er vurdert og forankret regionalt. Vi kan ikke ta langsiktige grep slik vi gjør nå ut fra lokale og regionale hensyn. Prosjektene Laksevei Nord og Orkdalspakken er gode eksempler på at regional forvaltning og disponering av midler gir mest mulig vei for pengene.

Hadde vi fått en samlet sum inn på rammetilskuddet kunne vi disponert dette bedre. Senterpartiet vil utbedre og bygge ut veier i hele fylket og ikke bare der det er nærings- og bostedsutvikling og der Statens Veivesen mener det er fornuftig. Krf og Hareide sin samferdselspolitikk er sentraliserende.

Sp vil legge inn 1 mrd til fylkesvei i første periode av NTP, og 2 mrd i de neste 6 årene. Får vi 2 mrd utgjør dette 200 mill i årlig tilskudd, da kan vi finansiere det beste alternativet på fylkesvei 30 og sikre at Svølgja i Holtålen blir trygg å passere for alle reisende. Vi reduserer bompengetrykket og får ferdigstilt prosjektet tidligere. Vi kan få til Naklingsvingene på Laksevei Nord i Nærøysund og korte ned bompengeperioden samtidig.

Sp har lagt inn en betydelig pott til rassikringsmidler i tillegg til ekstra milliarder til fylkesveiene, noe som vil forsterke satsingen på fylkesvei ytterligere. Vi ønsker å få til mest mulig vei for pengene, der det er størst behov, ikke der Statens Veivesen mener det skal bygges vei.

Hareide frykter at distriktene taper dersom vi får et annet stortingsflertall etter valget. Der tar han feil. Kommunene og fylkeskommunene er sentrale tjenesteprodusenter, samfunnsutviklere og «grunnmuren» i vårt folkestyre. Sp mener at det er lokaldemokratiet som må fordele midlene gjennom økte rammetilskudd.

De beste vurderingene og beslutningene gjøres av de som sitter tett på oppgaven og kjenner de lokale forholdene – nær folk. Vi gleder oss!