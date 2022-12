Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Rørosmeieriet har i høst bidratt inn i referansegruppen til Landbruksdirektoratets utredning om de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen. Rapporten ble levert den 15. desember og er entydig i at særtiltak er nødvendig for å opprettholde konkurransen i det norske melkemarkedet.

Les også: God regnskapsskikk også i jordbruket

Alle aktørene har økt sin omsetning og ordningene har bidratt til at den norske melka ikke blir utkonkurrert av importerte melkeprodukter.

Rørosmeieriet liker at Landbruksdirektoratet lanserer nye måter å videreføre særtiltakene på, kanskje bør man – som Landbruksdirektoratet gjør – tenke helt nytt. Å frigjøre tiltakene fra dagens ordning kan være bra. Om departementet lytter til direktoratet kan en ny ordning styrke melkeprisen i primærleddet, samtidig som den viktige konkurransen i melkemarkedet ivaretas.

Annonse

Spesielt liker vi i Rørosmeieriet at direktoratet har viet godt med plass til omtale av økologisk melk i utredningen. Direktoratet slår fast at dersom man ønsker å øke innovasjonspotensialet basert på spesielle produksjonsformer eller alternativ melkekvalitet, bør det skje gjennom målrettede virkemidler utenom PU. Det er Rørosmeieriet enig i.

Både Bondelaget og Bonde- og småbrukerlaget hadde forslag om et eget pristilskudd til økomelk i jordbruksoppgjøret 2022. Det kravet ble dessverre avslått av staten i forhandlingene.

Vi håper på positivt utfall i jordbruksoppgjøret for 2023. Et slikt pristilskudd vil bidra til målet i Hurdalsplattformen som slår fast at regjeringen vil øke både produksjon og omsetning av økologisk mat i Norge.

Rørosmeieriet er per i dag ikke tilknyttet egne primærprodusenter. Utredningen slår fast at kapitalgodgjøring er viktig. Å styrke slik godtgjøring kan bidra til at det oppleves tryggere for også Rørosmeieriet å jobbe direkte opp mot egne produsenter. Slik tilknytning mellom meieri og primærprodusent – kan være bra for spesialmeieri som oss – som ønsker å styrke særegne lokale egenskaper ved fôr og andre kvaliteter.

Vi er spente på departementets oppfølging av direktoratets utredning – og har forventning om en bærekraftig innretning av konkurransen for framtida. God konkurranse og gode norske produkter – er viktig for totaliteten, innovasjonen og styrken i det norske melkemarkedet mot den stadig økende importen.