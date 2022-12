Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I innlegget «Kaninen må ikke bli glemt som et dyr med egenverdi» påpeker Jenny Rolness fra «Dyrenes rett» det hun mener er viktig for å ivareta kaninenes behov. Hun nevner viktigheten av at kaninens egenverdi som individ og dens naturgitte forutsetninger og behov må tas hensyn til. Der er vi helt enige.

I tillegg vil jeg utvide med å påstå at uansett det å sikre god nok dyrevelferd vil alltid være en debatt, fordi det vil være kompromisser og forskjellige meninger om hva som er viktigst og hva som er godt nok.

Jenny Rolness synes å ha et ensidig fokus på kaninen som familie- og kjæledyr. Kaniner er kanskje et av de dyrene med mest allsidig formål for oss mennesker. Alt fra kjæledyr til produksjonsdyr, konkurransedyr og forsøksdyr. Uavhengig av menneskers formål så har dyrene egenverdi, og rett på å bli behandlet med respekt. De skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

I min artikkel ”Kanin – det glemte husdyret” så beskrev jeg at kaninen er meget godt egnet til selvforsyning av kjøtt, men også at bønder burde få øynene opp for denne ressursen. Vi har et lovverk til å hjelpe oss å bestemme hva som er godt nok, og det er en stadig pågående prosess å forbedre dette basert på faktabasert kunnskap.

Det er riktig at kaninen er sosial, men livet i kolonien er ingen dans på roser. Spesielt ikke for de som er lavest på rangstigen. Kaniner er svært territorielle, og har også et stort behov for å være for seg selv.

Studier viser at kaniner med lavere sosial status er under høyt press fra dominante individer, og kan ha kronisk forhøyet nivå at stresshormoner. Fordelen med gruppehold er at de får mer av den sosiale interaksjonen med andre kaniner. Ulempen er at kaninene hyppig vil bli jaget og få nye bittskader, noe som er vist i studier.

Dyrevelferdsloven gjelder for alle individer, og ikke bare de dominante.

Jenny påpeker studier som viser at kaninen trives mellom 15-22˚C, tilsvarende med den norske haren. Dette er hentet ut fra studier av kaniner i laboratorier og kjøttproduksjon, og er den termonøytrale sonen der kaniner trenger minst mulig fôr for å ha raskest mulig kjøttproduksjon.

Mange steder i verden er tamkaniner sluppet fri og blitt til flere tusen, i klima tilsvarende eller hardere enn i Norge. Det beviser kaninens tilpasningsdyktighet og at de trives i slikt klima. Det finnes unntak og forutsetninger for å ha kaniner utendørs hele året, og det er ingen selvfølge at alle kaniner er robuste nok og har god nok pelskvalitet.

Avl av kaniner krever mye kunnskap og skal alltid ivareta dyrenes robusthet og dyrevelferd.

Jeg vil oppfordre Jenny og andre interesserte innen kanin å ta en kikk på Norges kaninavlforbunds oppdaterte «Veileder om hold av kanin som husdyr», for å få en bredere forståelse av kaninhold.

Det Jenny utelater i sitt innlegg er kaninhold i fredelige og sosiale grupper kommer med én svært vesentlig forutsetning; alle kaninene bør/må kastreres for å dempe deres naturgitte behov og instinkter.

Det demper også deres naturgitte behov for å markere med avføring og urin, noe som er ganske upraktisk for de som har kjælekaninene sine innendørs. Noen av de mer belastende dyreforsøk med kanin går ut på å kastrere dem for å studere hvordan mangel på kjønnshormoner fører til beinskjørhet.

Dyrenes rett til å beholde sine forplantningsorgan er kanskje ikke så viktig hvis det er ubekvemt for mennesker? Det bør nevnes at det er faglig konkludert at hunnkaniners viktigste behov er å fostre opp kaninunger, mens deres minst viktige behov er det sosiale.

Kastrering av kaniner er i dag tillatt, selv om det er forbudt for andre arter pga negative helsemessige konsekvenser. «Rådet for dyreetikk» mener det ikke er riktig å fjerne kroppsdeler på friske, normale dyr bare for at de skal passe inn i en produksjonssammenheng eller som familiedyr.

Som nevnt innledningsvis; dyrevelferd vil nok fortsette å være åpent for tolkning og vil handle om kompromiss mellom dyrenes individuelle artsmessige behov.