Kaninen må ikke bli glemt som et dyr med egenverdi

En hageflekk og et bur er langt fra nok. Kaniner er nysgjerrige, utforskende, aktive og sosiale dyr som i tillegg til riktig kosthold trenger gode boforhold, god plass og kaninvenner for å ha et godt liv.

Ny kunnskap om kaninen og dens naturlige og sosiale behov har endret kaninholdet. I dag er det ikke ansett som etisk forsvarlig å holde kaniner i trange bur. I stedet er det vanlig å tilby kaniner romslige innhegninger, med plass til å utøve naturlig atferd som å løpe, hoppe, grave og utforske, og med miljøberikelse som etterligner huler og gjemmesteder i naturen.

I naturen lever kaniner aktive og sosiale liv. De er i bevegelse det meste av sitt våkne liv, og de er avhengige av å mestre en rekke fysiske og mentale utfordringer og bruke sansene sine aktivt. Kaniner er kolonidyr som liker å ligge tett sammen og som bruker mye tid på å pusse hverandre.

Studier viser at kaniner som lever sammen med artsfeller har en mer naturlig atferd; de hopper, spretter og koser mer enn sine sosialt depriverte slektninger. Det er naturstridig for kaniner å leve alene, og en ensom kanin er en ulykkelig kanin.

Alle dyr bør få et livsmiljø som ligger mest mulig opp til de naturlige forholdene som deres art er tilpasset. Et lite bur er ikke et egnet levemiljø for noen dyr, heller ikke for kaniner. Når de tvinges til et inaktivt og kjedelig liv i trange bur, blir de ikke bare apatiske og deprimerte – de kan også bli syke.

Kaniner som ikke får bruke kroppen normalt kan få forkalkningsgikt, stive ledd og beinskjørhet. Det er smertefulle tilstander som forverrer seg ved kulde, som kaniner ofte utsettes for.

Kaniner trives best i temperaturer mellom 15 og 22 grader, og de tåler dårlig brå temperaturendringer. Det er derfor helt feil å fremstille det som at kaniner stiller små krav både til plass og temperatur. Står de ute i trange bur om vinteren kan de få frostskader, luftveislidelser og beinskjørhet. De trenger god plass til mosjon og aktivisering, og de må ha et isolert og trekkfritt sovested med høy eller spon å grave seg ned i.

Dårlig velferd for kaniner skyldes i mange tilfeller manglende kunnskaper om deres behov. Jeg vil anbefale alle som vurderer å anskaffe kanin om å lese «Den store kaninboka», av Marit Emilie Buseth. Boka representerer en liten revolusjon i kaninhold, der kaninens egenverdi som individ og dens naturgitte forutsetninger og behov blir forstått og tatt hensyn til.

Det må for all del ikke utvikles en ny type småskala produksjon der man gjør de samme feilene som er gjort før, og presser dyr inn i systemer som passer oss, men som ikke passer dyrene. Da kan man ende opp med dyrehold som ikke er bedre enn pelsdyrhold i bur.