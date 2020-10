Kanaliseringspolitikken: Stemmer kart og terreng, åker og eng?

Nettopp det er målet med våre forslag til endring i bondelagets næringspolitisk program! Nemlig å peke på arealtyper, ikke soner, når vi skal prioritere hvor vi skal oppmuntre til ulike produksjoner.

Arealtilskuddssonene i Norge er vel mer tegnet med utgangspunkt i satellitt enn flyvindu. De gir en grovdeling av landet som legger grunnlag for tilskudd som skal oppmuntre til dyrking av ulike vekster fordelt i landet. Alt vel så langt.

Noe av essensen i det nye næringspolitiske programmet til Norges Bondelag er at jordbruksarealet i hele landet skal nyttes best mulig, og enda bedre enn tidligere, slik at vi som nasjon kan øke selvforsyningsgraden.

Noe av det mest krevende er å få til en fordeling av arealet slik at vi klarer å dyrke mest mulig direkte til menneskemat i form av korn, grønnsaker, bær, frukt og poteter. Samtidig må vi dyrke mer av husdyrfôret innenlands, inkludert proteinrike fôrslag. Slik kan vi nå målet om å avslutte import av soya fra regnskogsland, og sikre befolkningen en trygg matforsyning på egen grunn.

Synet på «Hedmark» kan ofte være farget av landskapet en ser fra togvinduet på strekningen Stange-Brumunddal. Der ligger rike kornområder langs Mjøsa.

Går en av toget i Brumunddal og tar en tur til Sjusjøen, kjører man hele veien gjennom Ringsaker kommune, som ligger i sone 1. Etter 2017 gis det ikke tilskudd til dyrking av gras her. Etter hvert som høydemeterne drar på, er det tydelig å se at jordbruksarealene i mindre grad egner seg til korndyrking. Tilsvarende gjelder i de andre kommunene på Hedmarken: Hamar, Stange og Løten. Øverst i bygda er det bare multe som kan vokse ved siden av grastustene. Hvordan skal man dyrke korn her?

Når de grovmaskede arealsonene blir brukt som redskap for å skjerpe kanaliseringspolitikken, faller store arealer og mange bønder mellom to stoler. Vi har mange slike områder i sone 1 og 3, som altså defineres som kornområder i den store diskusjonen om kanaliseringspolitikk.

Videre er vi i Hedmark Bondelag på samme måte som flertallet i Norges Bondelag opptatt av hvordan vi skal øke de mest krevende korn- og grønnsakproduksjonene ut over dagens kjerneområder.

Det må bli lønnsomt å legge inn en ekstra innsats for å dyrke mathvete på Hedmarken. Man må heie fram kornproduksjon på elveslettene nordover langs Glomma – i sone 5a. La det altså ikke være noen tvil om at Hedmark Bondelag støtter intensjonen bak kanaliseringspolitikken, og at man må legge inn et ekstra gir for å nå målene om økt selvforsyning.

Derfor foreslo vi i vårt innspill til jordbruksforhandlingene – som vi har gjort mange ganger før – økt kornpris for å bedre lønnsomheten i kornproduksjonen, både på mathvete og fôrkorn. Vi mener at prisnedskrivingstilskudd må brukes, spesielt for kraftfôrkrevende produksjoner, for å kompensere for økt kornpris.

Kostnadsveksten i grovfôrkrevende produksjoner må dekkes gjennom økt beitetilskudd/arealtilskudd. Ved å stimulere til å øke grovfôrandelen hos drøvtyggere ved økt satsing på utmarksbeite og bedre grovfôrkvalitet, vil man også kunne gå ned på bruken av kraftfôr.

Bruken av arealtilskuddssoner til å forsterke kanaliseringspolitikken er både feilslått og uansvarlig. Derfor reagerer vi når man for eksempel peker på sonebetegnelser for å styre økning i ammekuproduksjonen, og ikke «grasarealene».