Kan vi leve av å besøke hverandre?

Hvem reiser? Det er de med nesten ingen penger og de med mye penger eller nok penger. Den første gruppa er de som flykter fra håpløshet og dårlige forhold eller reiser for å arbeide for ei lønn ingen lokale vil ha. Den andre gruppa er de som ønsker å finne atspredelse og unike opplevelser. De i den første gruppa, som ingen vil ha, er de som bare flykter. I den andre gruppa er det nå så få av at det skaper store økonomiske problemer.

Den første gruppa har vi hatt i alle tider. Den andre gruppa er bygd på økonomisk overskudd. Til å begynne med, en liten overklasse som hadde råd til å reise. De fikk sitt overskudd fra underbetalte arbeidere i eget land og andre land. De som reiser i dag får også sitt overskudd fra underbetalte arbeidere i eget land og andre land.

Mer fritid og høyere lønn har gjort at vi har fått en masseturisme. Men det er likevel slik at de fleste i verden ikke har råd til å reise for å finne atspredelse og unike opplevelser.

Visit meg her og visit meg der, teller og teller og mangler besøkende. Men kan vi virkelig leve av å besøke hverandre? Vi leser og hører om krisa i reiselivet. Men hvordan kom vi i en slik situasjon at vi skulle leve av å ta imot besøkende?

Ta cruiselivet. Meget risikabelt å være noen tusen mennesker på en båt og reise rundt for å se steder. Vi trenger ikke bruke penger på å elektrifisere havner for å ta imot cruiseskip. Det er mye som tyder på at cruiseskipslivet er for farlig både for de om bord og de på land. Vi har en pandemi nå. Den var vi ikke forberedt på. Det er lite sannsynlig at det ikke kommer flere pandemier.

Hva skal vi leve av? Er reiselivet liv laga? Det er kanskje mye annet vi heller skulle leve av. Vi kunne ta oss råd til å plukke vår egen frukt og våre egne bær. Vi kunne betale for det vi importerer med en pris så det blei lønn til et anstendig liv. Overskuddet vårt til å reise ville bli mindre. Men det må nok til for å ta på alvor det som er alvoret, liv og helse.

Gledene kan vi sikkert skape og sikkert finne like der vi er.