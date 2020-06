Kan vi lære noe av koronaen?

Det vi registrerte fort, var folks behov for å sikre seg mat og andre nødvendige varer, først og fremst til egen husholdning. Nå registrerer vi en økende interesse for matsikkerhet, ved at folk ønsker å dyrke poteter og grønnsaker i egen hage eller på lånt areal. Det søkes råd og kunnskaper om valg av sorter, dyrkingsmåter, gjødsling og så videre. Dette er en svært positiv utvikling som vi i jordbruket støtter.

Hva kan vi så forvente i tida framover? Et spørsmål det er vanskelig å svare på. Men vil vi sikre oss sjøl mot framtidige kriser, så må flere førende målsettinger i dagens landbrukspolitikk endres. Beredskapslager har vært drøftet en rekke ganger. Myndighetene ser ikke behovet. De setter sin lit til åpne grenser og at den norske kjøpekraften fortsatt skal være av verdens sterkeste.

Sentralisering av matproduksjonen, er et annet politisk mål. Et mål som også deler av næringa sjøl godtar. Matproduserende arealer her hjemme, går ut av drift og den norske matsikkerheten baseres på jordbruksarealer i andre land og verdensdeler. Matprisen skal være lavest mulig for forbruker. Dette fremmer både import og sentralisering av matproduksjonen.

Trygg mat og matsikkerhet avhenger av politisk vilje til å endre dagens landbrukspolitikk. Våre egne arealer må utnyttes langt bedre enn tilfellet er mange steder i landet i dag. Vi må bruke både målpriser og budsjettmidler slik at arealet kommer i bruk og ikke brakklegges. Som vi har sagt mange ganger; lønnsomheten i jordbruket generelt må styrkes. Ved siden av økt matsikkerhet og økt beredskap, vil en anstendig lønnsomhet i jordbruket åpne for sysselsetting av norsk arbeidskraft.

Prøvesteinen blir nå om det er vilje til å bruke de erfaringer som er gjort, og de som utvilsomt skal komme, til å ta grep for en omstilling i matproduksjonen. En omstilling som kan gjøre oss bedre rustet til å møte neste krise. Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i lengre tid deltatt i debatten om en endring i landbrukspolitikken som vil oppfylle målene i praksis. Endring er avhengig av politisk forståelse av situasjonen, og deretter handling tilpasset denne. Jo Helge Sunde i Bondevennen treffer spikeren midt på hodet når han skriver; «Den avgjerande faktoren for å klare å oppretthalde landbruk i heile landet, er politisk vilje til å satse på mindre fjøs».