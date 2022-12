Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Forhandlingene om vareflyten i Nord-Irland står fortsatt i stampe. I en tid der vestlig enighet er viktig, kan Norge bidra til å løse denne floken.

Noe av det første EU krevde under brexit-forhandlingene var at det ikke skulle være noen hard grense (grensekontroll på linje med det Norge har ved Svinesund) mellom republikken Irland og britisk Nord-Irland. Britene kunne være enig med det, men ønsket at tilsvarende skulle være tilfellet mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. For EU betydde dette at Nord-Irland måtte forbli i det indre markedet, noe britene strittet i mot til det siste.

Løsningen ble ganske lik den EU hadde foreslått og Nord-Irland følger fortsatt EUs lover og regler på mange områder for handel med varer gjennom den såkalte Nord-Irland-protokollen.

Til tross for at britenes regler for mat og medisiner ikke var nevneverdig endret skulle man plutselig ha full grensekontroll på produkter som gikk inn i Nord-Irland. Heldigvis ble disse reglene utsatt og EU har gjort enkelte justeringer.

Helt siden 2020 har det derimot vært et punkt i forhandlingene som har vært umulig å for partene å være enige om. EU insisterer på at EUs høyesterett skal tolke punktene i protokollen som omhandler EUs regelverk, mens britene ikke vil ha andre lands rettssystem til å håndheve loven på sitt territorium.

Brexitørenes ledestjerne og tidligere sjefsforhandler, David Frost, har vært svært tydelig på at det ikke bør bli noen ny avtale uten at EU-domstolen forsvinner ut av protokollen. Både EU og britene har forståelige synspunkt. Og det er her Norge kommer inn.

Norge har nemlig tilgang på en domstol som har kompetanse og stilltiende aksept fra EU til å tolke regler i det indre markedet; EFTA-domstolen. Norge burde megle mellom Storbritannia og EU-kommisjonen og tilby at EFTA-domstolen kan tolke regelverket i Nord-Irland-protokollen og at britene eller nordirene kan oppnevne en dommer eller to i saker som angår Nord-Irland. Dette bør være mer spiselig for britene og akseptabelt for EU.

Som noen av Norges viktigste allierte, er det viktig at EU og Storbritannia har et bedre forhold til hverandre. Det vil muligens åpne flere dører i fremtiden for at Europa som kontinent har mer toleranse for at forskjellige land velger forskjellige økonomiske modeller og måter å handle med hverandre på.

Derfor bør utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) rydde kalenderen sin og dra med skytteltrafikk mellom London og Brussel i vinter. Å fremme dialog og fornuftige løsninger er jo en norsk kjerneverdi.