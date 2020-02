Etter feilskjæret til Petter Northug i mai 2014, spredte nyheten seg verden rundt. Det fantes ingen fluktmuligheter for seiersmaskinen. Norges største rockestjerne hadde bare ett valg, han måtte reise kjerringa og vinne gull igjen. Målet var enkelt, men å få gjennomført strategien var verre. Trøkket fra lokal, regional, nasjonal og internasjonal presse var grenseløs. Petter Northug stengte all støy ute til fordel for strategi.

Selv etter tre VM-gull i Falun var ikke pressen fornøyd. De formidlet kilometervis med spaltemeter om sprintkongen sin manglende evne til å vinne distanserenn, før den store styrkeprøven. Da Northug så vidt hang på halen siste gang opp Mördarbacken i den krevende 5-mila, så det håpløst ut. På toppen sto Åge Skinstad, og ropte strategiske detaljer. Han skrek at det var siste runde, og at sperringene på brua før mål var fjernet. Petter kunne ta innersvingen.

Her hjemme har dagligvarebransjen for lengst tatt innersvingen på norsk landbruk. Det startet allerede på 90-tallet. En ny forretningsmodell så dagens lys. Hakon Gruppen, som eide dagligvarekjeden Rimi, ville selv eie distribusjon av varer til egne butikker. Bygget, som skulle huse Hakon distribusjon, ble reist på Lørenskog i 1995. Egeneid distribusjon av varer til Norges tredje mest kjente brand var en realitet. Konsernet begynte nå å tjene penger på mat, både inn og ut av butikk. De andre aktørene i bransjen fulgte etter.

Mye vil ha mer og økte markedsandeler gir makt. Makt til å presse priser fra bonde til bord. Derfor spiser dagligvarebransjen seg lenger og lenger inn i verdikjeden norsk landbruk, for å tjene penger på hvert ledd. Med produksjon av egne merkevarer konkurrerer de ut etablerte merkenavn, og samtidig presses prisene ned på produksjon hos foredlingsbedriftene.

Det langsiktige arbeidet taper for det kortsiktige perspektivet. Dagligvarebransjen selger melk som går ut på dato etter fem dager, men for bonden tar det tre år å produsere en melkeku. Prispresset mot bonden begynner å få følger.

De siste 10 årene har 10 000 bønder lagt ned gården sin. Trenden er den samme i Europa. Fortsetter nedleggelsen i samme tempo er det ingen selvfølge at vi kan kjøpe norsk mat om ti år. Skyld på andre og problemet er løst, topper det hele.

Dag ut og dag inn angripes norsk matproduksjon av politikere, myndigheter og nettroll. Klimaendringene er landbruket sin skyld. Det kan virke som at de har glemt at det er mat vi lever av.

For bonden må følelsen være lik den Petter Northug opplevde. Etter 49 kilometer sank Northug ned i skiløyper som kunne sammenlignes med 25 cm sukker. Men han var forberedt. Petter hadde byttet til større trinser på stavene, og han hadde lært seg å løpe på ski. Bonden har verken en Åge Skinstad eller større trinser.

Akkurat som med gullmedaljene til Northug, tar vi også bonden for gitt. Norsk landbruk er Fastlands-Norges største industri, men lyset har brent lenge i begge ender. Petter Northug visste at han gikk ned med mann og mus om han ikke vant 5-mila i VM i Falun 2015. Han gikk i kjelleren for å hente ut krefter han ikke kjente til, og han gikk mellom sine argeste konkurrenter for å kunne vinne.

Hva kan norsk landbruk lære av Northug?

Landbruket må legge en strategi. Dere må gå i krigen for den norske bonden, og dere må tørre å gå imellom for å komme i posisjon!