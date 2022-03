Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Rapporten peker tydelig på at dimensjoneringen av tilbudet på videregående skoler må være basert på næringslivets faktiske behov. Nøkkelen til suksess ligger i at vi utdanner den kompetansen arbeids- og næringslivet trenger. En vesentlig del av det ansvaret ligger hos fylkeskommunen, i dimensjoneringen av tilbudet til videregående opplæring.

Skal vi lykkes som samfunn i årene som kommer, med industriell utvikling, det grønne skiftet og gode velferdstjenester er vi helt avhengige av fagarbeidere. Derfor har Høyre gjennom flere år løftet frem både yrkesfag og behovet for fagarbeidere. Blant annet gjennom videreutdanning av yrkesfaglærere, ny tilbudsstruktur for å tilpasse fagene bedre etter bedriftenes behov, yrkesretting av fellesfagene og bedre utstyrsstipend.

Videre har lærlingstilskuddet økt og det er satt krav til andel lærlinger ved offentlige anbud.

Nå må vi sørge for at vi utdanner ungdom til en jobb. Da må vi forvente at skoletilbudet tar utgangspunkt i behovene i samfunnet. Elevenes valgfrihet sikres innenfor de fagene som fører frem til jobb. Dimensjonering av skoletilbud basert på næringslivets behov bør derfor være selvsagt i alle fylkeskommuner.

For riktig dimensjonering av utdanningstilbudene i videregående skole er avgjørende for å løse næringslivets mangel på kompetanse. Det handler om å tilby elever utdanningsløp der det står læreplasser og fast arbeid i andre enden. Da trengs det samarbeid mellom partene i arbeidslivet og skolene, og mer dialog.

Det første vi må gjøre er å slutte å fortelle ungene at de kan bli hva de vil her i livet. Enkel svogerforskning viser at et stort flertall av ungene vil bli influencere, profesjonelle fotballspillere eller gamere. Noen vil kanskje lykkes med det, men det er ikke en vei til en trygg tilknytning til arbeidslivet.

Problemet i dag er at antall skoleplasser ikke tilpasses behovet i arbeidslivet. Vi må i større grad dimensjonere utdanningsprogrammene i skolen ut fra arbeids- og næringslivets behov.

Vi kan ikke bare følge elevenes ønsker. Vi må se på hva næringslivet trenger og tror de vil trenge i fremtiden. Samtidig må arbeidslivsrelevans i fag stå mer sentralt allerede fra grunnskole, til fagskole, universitetsutdannelse og videre inn i arbeidslivet.

For at vi skal lykkes med dette må partene i arbeidslivet bruke sin posisjon i yrkesopplæringsnemdene mer aktivt og ha klare forventninger til at fylkespolitikerne følger opp og gjør kloke vedtak.

Når næringslivet mener at dimensjoneringen må bli bedre, så må dette budskapet løftes til alle nivåer fra lokalpolitikerne i kommunene til nasjonale utdanningspolitikere. Dialogen må bli tydeligere og en må prioritere etter regionale fortrinn og behov. I Rogaland har en jobbet etter denne metodikken gjennom flere år, og oppnådd gode resultater.

Om vi ikke gjør noe med dimensjoneringen, gjør vi elevene en bjørnetjeneste, samtidig som vi ikke tar bedriftenes behov på alvor. Det er alltid tøft å legge ned eller begrense antall elever som kan gå på et studieprogram.

Men om fakkeltog får styre og to klasser opprettholdes i et gitt utdanningsprogram selv om behovet kun er én, kan det i verste fall føre til at elever utdannes til ledighet samtidig som lokale bedrifter med behov for annen kompetanse vil mangle ansatte.

Det er tøft å stå i lokale beslutninger om skoletilbud og skolestruktur, og for mange vil dette kunne handle om å bevare et tilbud på sin nærmeste skole. Hvis spørsmål om dimensjonering av tilbud i videregående skole blir distriktspolitikk svikter vi både skolen og distriktet.

Utdanning av fremtidens arbeidstakere trenger mer fakta og mindre følelser. Alternativet er tomme fabrikklokaler og fraflyttede hus.

Så nei, du kan ikke bli hva du vil, men du skal kunne velge fritt blant tilbudene arbeids- og næringslivet har behov for. Det sikrer den norske konkurransekraften og jobb til ungdommen.