Kan de ikke bare spise kake, da?

Hvor stor avstand skal det være mellom de som styrer og de som blir styrt? I Norge i dag sitter politikerne i Oslo og ikke på et slott i Paris slik Marie Antoinette gjorde, men likheten er påfallende.

Der sitter folk og forteller folk i distriktene ikke at de skal spise kake, men at de ikke kjenner sitt eget distrikt og hvordan det er å leve der like godt som de som sitter i Oslo, og at de ikke skjønner sitt eget beste.

"Kan de ikke bare spise kake?", sier «dronningen» med en ulvevalp i armene, og forklarer oss at vi tar feil når vi som har rovdyr på trappene, skoleveien og rundt husdyrene våre opplever det som et problem, at vi ikke har de problemene vi opplever, for ulven er jo så søt, vakker og edel.

"Kan deikke bare spise kake?" «Dronningen» beordrer at det skal bygges vindmøller så hun kan selge strøm til utlandet, mens undersåttene, oss, den «gemene hop» betaler dyrt for strømmen som er, og får forurensingen, miljøskadene etc. av dette i fanget, i komfortabel avstand fra hvor «dronningen» holder til.

"Kan de ikke bare spise kake?", sier «dronningen» igjen, og skynder seg å rive verneverdige seterbygninger, fort, fort, slik at de uvitende fjellbøndene som faktisk bor i området ikke rekker å redde dem.

Hvor fjernt fra folkets ønsker kan egentlig dagens politikere bevege seg uten at det ikke lenger kan kalles et demokrati?