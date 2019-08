Kan Ap og Sp samarbeide?

Det har blitt et munnhell hos Støre – at Trygve Slagsvold Vedum sier nei til alt.

Men det er jo ikke sant. Han sier ja til desentralisering og han sier ja til frivillige kommunesammenslåinger, bl.a. Hvorfor ikke respektere det faktum at regjeringen, med støtte av Ap i mange saker har gått inn for sentralisering av sykehusene, politiet, skatteetaten bl.a. i den gode hensikt å oppnå stordriftsfordeler.

Problemet er at de har tenkt for lite på stordriftsulemper og for lite på smådriftsfordeler. Stordriftsulempene oppstår når enhetene blir for store, noe som åpenbart er tilfelle i noe av helsevesenet. Smådriftsfordeler er nærhet, motivasjon, medvirkning, engasjement, kontroll og ofte mindre risiko. Smådriftsulempene kan være at de økonomiske skalafordelene ikke utnyttes, og mangel på kompetanse. Dette må motvirkes gjennom samarbeid og ikke nødvendigvis sammenslåing til større enheter. Det beste eksempel på organisasjoner som har forstått å utnytte både smådriftsfordeler og stordriftsfordeler er de mange meget små lokale sparebanker som har gått frivillig sammen i Eika-alliansen. Derved får de både nærhet til kundene og kompetanse gjennom samarbeid om felles systemer.

Det underliggende problemet ser ut til å være et kunnskapsregime både i offentlig forvaltning og i private organisasjoner, som fremhever stordriftsfordeler uten å forstå og vektlegge smådriftsfordelene.

De politiske partiene har oppdaget den retningsendringen som representeres ved Senterpartiets framgang, spesielt i Nord-Norge og Trøndelag. Arbeiderpartiet fått utarbeidet et notat om en ny distriktspolitikk, og Støre og andre Ap-politikere har innledet en ny satsing på distriktene. Støre benytter anledningen til å minne om den gangen Ap var et distriktsparti, og bl.a hadde slagordet «By og land - hand i hand».

Den voldsomme urbaniseringen har nok ført til at de fleste partier i dag kan kalles typiske bypartier. Noen mer enn andre.

Da er det godt at vi har Senterpartiet. Det er jo ikke populisme som preger Senterpartiet når de snakker om verdien av nærhet og desentralisering – det ligger i partiets DNA.

Jeg skulle gjerne sett at Slagsvold Vedum hadde snakket mer om å være for desentralisering enn mot sentralisering. Effekten er jo den samme, men det virker kanskje mer positivt å være for noe enn mot noe.

Når Høyre snakker om distriktene og desentralisering vet jeg ikke helt hva de mener. «Det går så det hviner i distriktene» kommer det fra Høyres kommunikasjonsrådgivere, gjerne gjentatt av Høyre-statsråder som Mæland og Sanner. Ja, Høyre-regjeringen skal ha ros for at det går godt i bl.a. oppdrett og fiskeri, men vi har mange distrikter som har stagnasjon både i arbeidsplasser og bosetting. Det er disse som trenger ekte distriktspolitikk, det som også kalles den «smale» distriktspolitikken. Den har gått tilbake de senere år, bl.a ved at de regionale utviklingsmidlene er betydelig redusert.

Desentralisering betyr at både makt og mennesker flyttes fra de store sentraene.

Hvordan er det da mulig å kalle det desentralisering når man først lager en mastodontregion som Viken og så skal bygge et hovedkontor i Sandvika ved kanten av Oslo, hvor et stort antall byråkrater skal administrere en region fra Svinesund til Geilo. Det er misbruk av ordet desentralisering.

La oss glede oss over at flere partier, anført av Senterpartiet, nå snakker godord om hele Norge og distriktene. La oss håpe at det vil gi seg uttrykk i utflytting av virksomheter og større satsing på den «smale» distriktspolitikken.

Jeg slutter der jeg begynte; Det virker ikke klokt av Støre å kalle Sp et slagordparti og å beskylde Vedum for å være mot alt. Det ville gitt mer kraft om han bruker sin interesse for hele landet til å strekke ut en hånd til dem som har distriktene i sitt DNA: «Hand i hand for by og land».