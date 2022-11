Kan Afrika bli fremtidens matkammer?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

2022: Verden står overfor den største matkrisen i moderne historie – med konflikter, klimaendringer, covid-19-pandemien, økende priser på gjødsel, mat og energi. Det har dessuten gått opp for verden at vi er både energi- og matavhengige av Russland

I skrivende stund befinner vi oss i ett av landene hvor samtlige av krisene utspiller seg akkurat nå. Kenya opplever den verste tørken på 40 år og flere millioner mennesker mangler mat. Situasjonen ble betraktelig forverret etter Russlands invasjon av Ukraina, der også energi, mat og gjødsel blir brukt som våpen, noe som setter vår globale matsikkerhet i fare. Dette kan ha større langtidssiktede konsekvenser enn vi aner.

Afrika burde i teorien være et eksport-kontinent av mat, slik det var frem til 1980-tallet, men i dag importerer land i Afrika mat for rundt 60 milliarder dollar i året. Og tallet er økende. Det gir ingen mening. Næringslivet kan spille en viktig rolle i å redusere denne importavhengigheten, slik at afrikanske land kan øke graden av selvforsyning og styrke sin rolle i verden.

Det foreligger et stort investeringsgap før utviklingslandene kan nå sine bærekraftsmål herunder målet om å utrydde sult. Dette gapet vil ikke kunne fylles med bistandsmidler alene. Det er derfor bred enighet blant FN og givernasjoner om at næringslivet vil måtte spille en sentral rolle.

Et viktig grep er å modernisere landbruket, som er den viktigste næringen i Afrika med potensiale til å være motoren for en bredere økonomisk vekst. Her i Kenya møter vi norske bedrifter med løsninger som kan kaste om på forutsetningene for dyreliv og matproduksjon i det kenyanske landbruket.

Her i Kenya har vi sett hvordan små endringer i landbruksmetoder gir betydelig økte avlinger og dermed også økte inntekter for småbønder, og effekten det har på lokalsamfunnet. Med ytterligere profesjonalisering, kan Afrika produsere mat på samme produktivitetsnivå som Europa. Det vil være det viktigste bidraget i kampen mot sult, men det krever kunnskap, innsatsfaktorer og investeringer.

Det er likevel ikke bare å øke investeringene fra næringslivet. Næringslivet vil først komme på banen når grunnleggende premisser for kommersiell aktivitet er til stede. Yara og Innovasjon Norge er allerede etablert i Kenya og bidrar gjerne til å åpne dører for andre norske bedrifter. Innovasjon Norge kan bistå i markedsavklaringsfasen. Skal næringslivet lykkes, må det finnes et reelt kommersielt marked. I tillegg må teknologiske løsninger tilpasses lokale samfunns- og kulturelle forhold.

Det er i krysningspunktet mellom samfunns- og kulturforståelse og forretningsforståelse, at ordninger for risikoavlastning må ligge. Enten det er det norske virkemiddelapparat, eller store konsern som i seg selv bidrar med risikoavlastning for mindre bedrifter som ønsker å etablere seg i for eksempel Kenya.

Verdenssamfunnet står overfor enorme oppgaver som ikke kan løses uten samarbeid mellom privat, offentlig og frivillig sektor. Sammen kan vi arbeide for at verdens mat- og energiforsyning blir mindre avhengig av Russland. Til dette trenger vi næringsutvikling i land som Kenya.