Kampen om Nordkapp fortsetter!

Jeg holder enda på å ta innover meg det som skjedde i kommunestyret i forrige uke, og måten det skjedde på. Her fikk hele Norge se og oppleve demokratiets tillit satt på prøve.

Hvordan kunne dette skje? Hva er hensikten for Nordkapp Arbeiderparti til å ikke ville komme i posisjon på Nordkapp og få lokal kontroll, når det er alle muligheter til dette gjennom godt, grundig og begrunnet planarbeid? Det virker som store deler av Norge også stiller seg dette spørsmålet.

Hva tenker de nå, Arbeiderpartiets åtte og Høyres to representanter? De som ga bort Nordkapp og ikke lyttet til folket! Har de i dag like god smak i munnen, og er de fornøyd med å ha skapt historie? Har dette vært en god og åpen prosess som er en offentlig prosess verdig? Hvorfor reageres det så sterkt fra innbyggere lokalt og fra hele lendet, store næringsaktører, advokater, professor i reiseliv, politiske redaktører, lokal- og riksmedia? Er det for at alle andre ikke vet bedre og er styrt av følelser?

Habilitetspørsmålene vedrørende ordfører Kristina Hansen og rådmann Raymond Robertsen falt med simpelt flertall 10 mot 9 stemmer. Er dette troverdig og ryddig habilitetsbehandling? Er ikke en god regel at hvis det er tvil, så er det ikke tvil når det gjelder habilitet? Skal partikammerater avgjøre et habilspørsmål? Partikammerater som er underlagt en partipisk!

Hard debatt i kommunestyret kan nesten sammenlignes med et politisk gateslagsmål, og alvoret var til å føle på. Personlig synes jeg ikke det er for tøft politisk klima i Nordkapp. Politikere ryker til tider i tottene på hverandre alle steder, også sentralt. Dette skjer alltid når makta utfordres og maktstrukturer forandrer seg. Har man som politiker sterke meninger, må man forvente og akseptere at man får sterke svar tilbake.

Bredere utredning for å synliggjøre mulighetsrommet både for privat og offentlig regulering, og for å få et tverrpolitisk samarbeid og forsoning rundt vedtaket, ble fremmet av Høyre. Dette var ikke Arbeiderpartiet interessert i, og avviste invitasjonen.

Ordfører Kristina Hansen maner nå til forsoning, og sier hun la merke til at mange tok til orde for forsoning når saken var avsluttet og lagt bak oss. Mange sitter derimot igjen med flere spørsmål enn svar etter debatten i kommunestyret.

Nordkapp Arbeiderparti avslo bestemt muligheten til forsoning med utgangspunkt i å utrede bedre med mål om å oppnå bredere tverrpolitisk oppslutning.

Den pinlige forestillingen fra ordfører Kristina Hansen vedrørende møteledelse, habilitet, dårlig utredning av forskjellige muligheter og saksbehandlingsfeil, gir folket håp og fortsatt kamplyst. Kommunestyremøtet vil bli nøye evaluert og det kan forventes flere lovlighetsklager, og et nytt ekstraordinært kommunestyremøte vil kreves.

Vi tapte det første slaget, men vi vinner kampen om Nordkapp!

Nordkapp er og blir vår identitet! Det er tegnet inn i vårt kommunevåpen.

Sammen for Nordkapp!