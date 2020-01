Kampen om Moelven

Initiativtakerne fremstiller aksjonen som redningen for konsernet. Moelven er til opplysning et veldrevet selskap, og redningsaksjonen er derfor like overflødig som uforståelig.

Skogeiersamvirket er allerede er en tung eier gjennom Glommen og Mjøsen, og raidet må nødvendigvis være motivert ut fra særinteresser i Viken SKog og AT Skog. Hvis driften av Moelven styres av vikarierende motiver så trues konsernets overlevelse. Det samme gjør de verdiene Glommen og Mjøsen har lagt inn i selskapet gjennom lang tid.

Timingen nå i julestria er godt planlagt av arkitektene bak raidet. Hensikten er å gjøre det vanskelig for Glommen-Mjøsen å reise kapital til å benytte forkjøpsretten sin innen fristen rett på nyåret. Om de lykkes med overraskelsesangrepet så kan det innebære begynnelsen på slutten for skogeiersamvirket. Sentrale tillitsmenn lar med dette rivaliseringstrangen overstyre organisasjonens fundamentale målsetting, og bruker fellesskapets ressurser på å undergrave det.

Skog Norge sør for Dovre er delt i to markedsområder, og det er transportretningene som markerer grensen mellom de to regionene. Glommen Mjøsen i øst har jernbaneforbindelse til svensk masseindustri. I resten av sørøst Norge er det til syvende og sist båttransport avgjørende for det alt vesentlige av massevirkeflyten. Vestområdet er stort og ikke nødvendigvis kystnært, og ligger derfor betydelig lenger fra både Sverige og østfoldindustrien enn geografiske avstander alene skulle tilsi.

Tømmertransport på tvers av dalførene må nødvendigvis foregå på bil. Det gnager raskt bort nettoen, og begrenser den regningssvarende rekkevidden for en råvare med lav kilopris. Jernbane direkte til Sverige eller Østfold er på sin side vanskelig gjennom et Oslo, som nærmest er et trafikalt infarkt. Adgangen til masseforbrukende industri for skogeierne i vest er derfor kostnadskrevende, og er vest-markedets naturgitte generalproblem.

Og da kommer vi til poenget; det løser ikke utfordringen for skogeierne i vest å forspille kreftene på å kontrollere Moelven, istedenfor å finne nye og varige løsninger på utfordringene der de er.

Det virker derfor svært underlig å bruke Viken Skog og AT Skog sine møysommelig oppsparte ressurser på å kontrollere en allerede velfungerende aktør i sagtømmermarkedet. Utfordringen i vest er som nevntt ikke i første rekke sagtømmeret, men det massevirket som må kunne selges med lønnsomhet for å utløse sagtømmervolumer. Dette burde i motsetning til det vi nå er vitne til ha all prioritet, hvis da den egentlige målsettingen bak utspillet faktisk er å øke verdien for egne andelseiere.

Et Moelven kontrollert av Viken Skog og AT Skog med ambisjoner om å skape mer av verdiene i vest, er ikke noen god oppskrift for videre utvikling av konsernet. Det vil være uheldig for et samlet skogbruk.

Moelven trenger tømmer nær sine sagbruk. Tyngdepunktet er i øst og forsøk på økt aktivitet i vest betyr mer transport og lavere inntjening. Moelven må drives kommersielt kynisk og iskaldt for å overleve i markedet og generere avkastning fra andelseiernes innskutte kapital. Moelven er en bedrift vi bør samarbeide om, og ikke kjempe om.

En eierpost på 41 prosent hjelper lite for Glommen Mjøsen så lenge man mister kontroll og innflytelse. Med så store verdier plassert i selskapet har Glommen Mjøsen i realiteten ikke annet valg enn å benytte seg av forkjøpsretten. Det forstår nok også initiativtakerne svært så godt.

Det de samtidig vet er at Glommen Mjøsen ved å eie mer enn 50 prosent av aksjene samtidig er tvunget til å kjøpe ut Viken-AT sin eierandel, og kan med dette overføre betydelige verdier fra den ene regionens skogeiere til den andre. Toktet er like utspekulert av Viken-AT Skog som det er ødeleggende for å samle skogeiersamvirket.