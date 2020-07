Kampen om mjølka

Det kan gi økt produksjon for norske mjølkeprodusenter, og opptil 50 industriarbeidsplasser på Tolga, ifølge selskapet. Synnøve etterlyser like rammevilkår og forutsigbarhet. En ønsker lavere råvarepris og muligheter til å få tilgang på 50- 60 millioner liter mjølk.

Til dette er å si at alle som produserer meieriprodukter i Norge betaler samme pris for mjølka når den benyttes til samme ferdige produkt. Og slik har det vært en stund.

Tine betaler inn avgift for mjølk brukt til drikkemjølk, og får et tilskudd for mjølk brukt til ost. Akkurat det samme tilskuddet får Synnøve også. Dette rammevilkåret er likt. Det går cirka 10 liter mjølk til en kilo ost. Osten subsidieres av drikkemjølka for å holde en lav pris (Prisutjamningsordninga, PU).

Tilgang på 50–60 millioner liter mjølk er neppe et problem. Men mjølka må hentes over et større område, og mjølka må produseres først. Det produseres bare cirka 50 millioner liter i Nord-Østerdalen i dag. Og Norge er ett mjølkemarked, heldigvis, for norsk mjølkeproduksjon skal være over hele landet.

Tine henter 95 % av all mjølka i Norge, fra flatbygd og fjell, til den «ytterste nakne ø». Og det har en kostnad som delvis dekkes av PU.

Det er fritt fram for Synnøve og andre aktører å bygge opp en struktur for å hente mjølk hvis de vil. Det vil de ikke. Synnøve kjøper i dag all mjølka de trenger fra Tine, og jobber i stedet for å betale mindre for mjølka. Synnøve sine angrep på Tine gjennom mange år bygger ikke akkurat tillit til å levere mjølk direkte til Synnøve. Synnøve vil betale mindre for mjølka til bonden, og jobber for å øke inntjeninga til sine aksjeeiere.

Skal Synnøve ha lavere pris på mjølka, så er det de 10000 mjølkebøndene som eier Tine som må betale gjennom lavere utbetalingspris på mjølka.

For politikere som engasjerer seg i saken, med distriktspolitikk som påskudd, bør det være interessant å vite om pengene havner hos bønder i Østerdalen eller på Cayman Islands.