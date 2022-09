Kampen om fakta om skogen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen 8. august henviser WWF ved Karoline Andaur til Artsdatabanken når hun underbygger sine konklusjoner om at det er en pågående naturkrise i Norge. Dette i sitt tilsvar til Mathias Sellægs innlegg 26. juli.

Les også: Villedende fra Sellæg

Nationen publiserte i 2021 en artikkel kalt «Kven som helst kan registrere artar i Artsdatabanken – det kan stanse skoghogsten til Olaf Godli», der vi i skogsamvirket Viken Skog deltok. Denne viste en registrering hos Artsdatabanken der en art som lever i vann, var registrert på land. Av nyere feilregistreringer kan vi nevne to fra Tuddal i Telemark fra august i år. Sprikeskjegg og gubbeskjegg, som er klassifisert som nær truede arter, er registrert i vann, men lever på land.

Skogeier må i dag selv påkoste befaring med biolog ved mistanke om feilregistrering. Når samfunnet skal foreta beslutninger om annen persons eiendom, mener vi i Viken Skog at følgende krav må være ivaretatt:

Grunneier skal automatisk få informasjon om at en registrering har funnet sted på sin eiendom. Viken Skog utvikler nå for egen regning denne tjenesten for det digitale skogbruksplanverktøyet DinSkog.

Med dagens teknologi burde dette heller ikke vært et problem å utvikle for Artsdatabanken. Dette kunne bidratt til kvalitetssikring av registreringen, gitt artsobservasjoner og artskart større legitimitet og redusert konfliktnivået.

Registrant bør inneha tilstrekkelig kunnskap, og gyldige registreringer bør dokumenteres, for eksempel med et georeferert foto. I dag eksisterer ingen slike krav. Skognæringen har krav om sertifisering med årlig revidering av tredjepart, blant annet for å påse at det finnes systemer for internkontroll.

Meg bekjent er det ikke tilsvarende krav til miljøorganisasjonene, der flere blant annet finansieres ved å gjøre miljøregistreringer. Disse opptrer derfor også som profesjonelle aktører. Krav til et kvalitetssystem med ekstern revidering, tilsvarende som i skognæringen, burde være et minimumskrav også i offentlig anbud der disse aktørene deltar.

Dette kunne økt presisjonen i datamaterialet, og derav redusert bruk av offentlige ressurser til dette formålet.

Kvalitetssikringen er til dels mangelfull fra Artsdatabanken. Her kan for eksempel en registrering av den rødlistede arten furutrompetkølle i Sigdal benyttes. Denne arten, som er klassifisert som sterkt truet, er ikke validert hos Artsdatabanken, kun angitt av registrant.

Dette kan skyldes systemer, prioriteringer eller generelt for lite ressurser, uten at vi kjenner til dette. Skal hvem som helst registrere på andres grunn, bør myndighetene også ha kontroller som verifiserer gyldigheten til registreringen i kunnskapsgrunnlaget det henvises til.

Er registreringen feil, bør den ut av datagrunnlaget som publiseres. Dette bør være myndighetenes ansvar. Uten et kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag må vi bruke klokskap når vi henviser til Artsdatabanken, de gir iallfall ikke et svar med to streker under. Dette understrektes også av direktør Bjarte Rambjør Heide i Artsdatabankens tilsvar til Nationens artikkel i 2021.

Vi påpeker at dette ikke er en kamp om Artsdatabanken og deres samfunnsoppdrag med innsamling og publisering av data om arter, men ment som et innspill til forbedring av kjørereglene for dette arbeidet.

Uten fortløpende verifisering, opprydding og ajourhold av registreringene vil dette heller ikke være et kvalifisert og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag.

Så politikere, synes dere dette er akseptabelt når dere gjør små og store beslutninger om inngripen på andres eiendom?