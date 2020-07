Kampen for melka

Dette gjør vi med gode innovasjoner, produktutvikling, investeringer og utvikling av produksjonsanlegg, og ved å flytte produksjonen av gresk yoghurt hjem. Men for å kunne gjøre dette må vi ha riktige rammebetingelser. Det betyr nok melk til riktig pris.

Gudmund Tronsmoen hevder i Nationen 17. juli at alle som produserer meieriprodukter betaler samme pris for melka. Det er feil. Det vet Tronsmoen. Alle melkebønder får betalt det samme og det mener vi er bra. Men det gjør ikke uavhengige produsenter. Vi ber altså ikke om lavere melkepris til bonden. Vi ber om like vilkår for produsenter av flytende- og faste meieriprodukter. Det er flere grunner til prisforskjellene som finnes i dag. En viktig grunn er forskjellsbehandlingen i de konkurransefremmende tiltakene i Prisutjevningsordningen for melk (PU).

Les innlegget til Gudmund Tronsmoen:

Les også: Kampen om mjølka

PU har som oppgave å sørge for at alle bønder får samme pris for melka, uavhengig av hvilken produksjon melka går til. Det er forbrukeren som finansierer PU. Det er riktig som Tronsmoen sier at melk som selges til produksjon av drikkemelk hjelper melk som går til produksjon av ost. Totalt utbetales det ca. 1,4 milliarder fra PU. Av disse midlene får Tine ca. 1,2 milliarder. Synnøve får 33 millioner. I PU ligger også midler til konkurransefremmende tiltak. Disse skal gjøre det mulig for andre enn Tine å produsere og selge meieriprodukter av norsk melk. Totalt utbetales det ca. 180 millioner kroner i konkurransefremmende tiltak. Synnøve får ca. 32 millioner av disse. Det er derfor helt feil av Tronsmoen å hevde at prisen er lik for alle produsenter.

Les også: Avvikling av monopola i Noreg har ikkje gagna distrikta i nokon stor grad

Annonse

Vi ber Landbruks- og matdepartementet om å likestille produksjonen av faste og flytende meieriprodukter i fordelingen av konkurransefremmende tiltak. Da vil melkeprisen til Synnøve bli riktigere.

Les også: Tine vil halvere statens kutt i mjølkeprisen

Tine har forsyningsplikt av melk i dag. Til flytende meierier er det forsynsplikt opptil 15 millioner liter. Vi mener at dette taket må heves betraktelig. Det er i dag ikke mulig å drive et meieri lønnsomt med kun 15 millioner liter melk til disposisjon. Skal Synnøve bidra til innovasjon, vekst og opprettholdelse av norsk melkeproduksjon, må vi være garantert minst 60 millioner liter melk til meieriene våre, uavhengig av hva vi produserer.

Tronsmoen hevder det er fritt for andre aktører å henta melka selv. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Da meierimonopolet opphørte på midten av 90-tallet ønsket politikerne kun konkurranse på foredlingsleddet. Det er i dag svært krevende for andre enn Tine å kunne gjøre denne jobben. Det er heller ikke spesielt miljøvennlig. Men hvis holdningen til dette endrer seg, må vi vurdere alternativene på nytt.

Les også: Diskusjonen handlar om den norske forbrukaren

Vi angriper ikke Tine, slik Tronsmoen hevder i Nationen. Vi ber Landbruks- og matdepartementet sørge for like vilkår for produksjon av flytende og faste meieriprodukter for uavhengige aktører. Hvorfor gjør vi dette? Jo, fordi vi vet at dette kan bidra til å skape vekst i det norske meierimarkedet. Vi vil ikke at melkeproduksjonen skal gå ned. Vi kjemper derimot for den norske melka. Vi har stor tro på at konkurranse på like vilkår skaper innovasjon, vekst og nye spennende produkter av norsk melk.

Synnøve Finden har hjertet sitt i Alvdal og Namsos. Vi er et norsk selskap med norske eiere, blant annet mange av de ansatte. Vi har ingen ting med Cayman Islands å gjøre slik Tronsmoen hevder i sitt innlegg. Nå man han, og andre, slutte å spre usannheter om Synnøve.

Kjøper du Synnøve-produkter støtter du arbeidsplasser i Nord-Østerdalen, Namsos, Lier og Hardanger, og norske melkebønder.