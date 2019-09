I forkant av stortingsvalget i 1933 rullet Arbeiderpartiet ut den etterhvert så kjente valgkampplakaten med slagordet «Hele folket i arbeid. By og land hand i hand». Et slagord som oppfordret til at distriktene skulle eksistere i et tett samspill med byene. Og at man i fellesskap skulle utnytte ressursene til det beste for landet.

Distriktene og byene er ikke lenger så flinke til å spille på lag, eller fremsnakke hverandre. Når regjeringen har blitt sentraliseringstrendens tjenere, har det for mange bygder rundt om i Norge blitt en kamp for tilværelsen. En kamp for fortsatt levedyktige lokalsamfunn med gode tjenester nært folk. I lokalsamfunn landet rundt opplever man å miste mye av livsgrunnlaget: Lokalsykehus, lensmannskontorer, studiesteder og mange offentlige arbeidsplasser legges ned til fordel for større enheter i byene. Kollektivtilbud og offentlige tjenestetilbud forvitrer – og noen lokalsamfunn føler at staten aktivt trenerer bruk av lokale ressurser, som for eksempel vannkraft.

Når lokalsamfunn opplever å miste lensmannskontoret sitt, det trygge lokalsykehuset og at hjørnesteinsbedriften må legge ned grunnet feilslått nasjonal næringspolitikk, er det lett å føle avmakt – både politisk og menneskelig.

Samtidig vet vi at byene også har mange av de samme utfordringene. Bydelene i Oslo og Bergen ønsker og mer synlig politi, de ønsker å bevare lokalsykehuset, og de ønsker bydelsutvalg som har reel demokratisk innflytelse. Ingen er tjent med en polarisert debatt, og mange i Senterpartiet har ikke vært flinke nok til å fremsnakke byene. Vi trenger samspillet mellom by og bygd. Hvis folk føler de kan leve trygge gode liv utenfor storbyene vil vi kanskje unngå noe av den enorme veksten, med medfølgende press og trangbeboddhet i byene. Og bygdene trenger det byene representerer, da må vi støtte hverandre og skape samarbeid.

Vi i Senterpartiet tar kampen for tjenester nær folk, både i by og land. Kampen for å leve gode liv i og utenfor bykjernen. I byer, bygder og tettsteder rundt om i hele landet. Vi på bygda skal være like bærekraftige, framtidsrettet og optimistiske som i byene.

Vi i Senterpartiet skal kjempe hver eneste dag for at regjeringen og Stortinget er med på å fremme et godt liv i hele landet. Alle har rett på gode tjenester der de bor. Om rammene rundt er på plass, skal vi som bor her videreføre de levende bygdene. Vi skal skape de moderne arbeidsplassene. Bygge de attraktive boligene. Og jobbe engasjert med å lære opp barna våre og ta vare på de eldre. Og vi skal være med på å bygge det klimavennlige Norge. Bioøkonomi, ren kraft og et bærekraftig landbruk. Byene er viktige for landet, de er viktige for bygdene. Like mye som bygdene er viktige for byene. Verdiskapningen skjer i hele landet.

Det er på tide at alle partier igjen løfter parolen om "by og land, hand i hand." Senterpartiet ønsker å stå fremst i rekken i denne kampen. Kun gjennom samarbeid kan vi klare å skape levedyktige samfunn i hele landet.