Kall det hva du vil, Skjæran

Når jeg atter en gang må hoppe over skyttergraven hans, er det for å rette feil. Og understreke det paradoksale.

Les debattinnlegget til Bjørnar Skjæran her:

Les også: Stusslig fra distriktsministeren

Jeg har sittet i statsråd-stolen i to og en halv uke. Det første jeg gjorde var å ta kontakt med de ledende folkene i fergedebatten. Jeg hadde ikke løsningen på min første fergetur som statsråd. Det visste også de rødgrønne politikerne i Møre og Romsdal som vi møtte, og som takket for praten. I motsetning til Aps nestleder, viste Aps egen fylkesordfører Tove Lise Torve et oppriktig engasjement for sine distriktsvelgere. I motsetning til sin nestleder uttrykte hun glede over at det var kommet en distriktsminister på besøk.

Annonse

Hvis Skjæran vil late som om denne saken har enkle løsninger må han gjerne det, men også han må belage seg på samarbeid mellom stat og fylke for å få til en løsning. Han er imidlertid mest opptatt av å skyte fra hofta.

«ABE-reformen», nevner Skjæran, uten å tenke over at samarbeidspartneren hans, Senterpartiet, budsjetterer med «dobbel ABE», og om mulig den største nedleggelsen av distriktsarbeidsplasser noensinne. Hvordan fremtidig domstoler skal organiseres er ikke besluttet. Det samme gjelder trafikkstasjonene. At vi stadig nærmer oss to politifolk per tusen innbygger og øker folks trygghet ser heller ikke ut til å bety noe. At tilbudet på Nesna ble nedlagt, har ikke noe med sentralisering å gjøre, og det vet Skjæran.

Selve ryggraden i Distrikts-Norge er, og har alltid vært det private næringslivet. Det er pengene derfra som går inn i velferdskassen og gir oss gode, skoler, sykehjem og veier. Uten en jobb å gå til, flytter ingen til bygda. Bare i fjor ble det skapt 40.000 jobber i Norge. Jeg vil aldri mistenke Skjæran for å tro at dette ikke er viktigst for innbyggerne. Det er det viktigste vi kan bidra til i regjering.

Ap fikk i Troms og Finnmark oppslutning på 25 prosent etter årets fylkestingsvalg, en nedgang på nesten 12 prosentpoeng siden 2015. I Nordland har partiet gått ned 9 prosentpoeng, til rett under 27 prosent.

Høyre er heller ikke fornøyd med vår oppslutning i Nord-Norge. Men Skjæran skal vite en ting, i motsetning til han så ser jeg og mange andre enorme muligheter i distriktene. Nå skal vi se positivt på de bygder og kystkommuner som vil gi oss vekst og utvikling, og gjøre Norge til et enda bedre sted å bo.