Juletorsk fra Oslofjorden bare for skarv og sel

Fra 2019 vil det etter alt å dømme komme fra Fiskeridirektoratet et (FD) forbud for alle mot torskefiske innenfor grunnlinjene fra Telemarkskysten og over til svenskegrensa. Saken har vært ute på høring siden juni i 2018. Verken yrkes- eller fritidsfiskere er negative til forbud mot å fiske torsk og andre tiltak som kan bedre fiskebestandene. Yrkesfiskerne skal få tillempninger og kompensasjoner.

Det er uansett så godt som umulig å dra opp noe egna kystjuletorsk fra Oslofjorden i dag. Sel og skarv har ruinert det siste som er igjen av bestanden hevder de som har skoen på – yrkes- og fritidsfiskere. Særlig den nye mellomskarven. Det er en annen underart av storskarv enn av vår opprinnelige storskarv.

Mellomskarven har eksplodert i antall og spredning i EU i siden 80-tallet. Den har gradvis også invadert Norge og vokst til mange tusentall i Oslofjorden etter årtusenskiftet. Mellomskarven er en meget problematisk fugl, fordi den er så ekspansiv og har både salt-, brakk- og ferskvann som fiske og hekkeområde.

Men verken sel eller skarv er nevnt med et ord i FDs høringsutkast fra juni. FD har et todelt forslag. Det ene er å beskytte viktige gytefelt for kysttorsken. Det andre er å redusere dødelighet forårsaket av fiske. Det nevnes ingenting om dødelighet forårsaket av sel og skarv. Dette til tross for at Havforskningsinstituttet i sin rapport fra 2016 – og som er vedlagt høringspapirene – er klar på dødelighet fra sel og spesielt fra mellomskarv.

Skarvene mesker seg på gytefisk som kommer opp fra Mjøsa.

I rapporten anbefales utvidet jakt på all storskarv/mellomskarv i saltvann fra Stadt til svenskegrensa i tiden 21. august til ut februar. (I jaktsituasjon er det ikke mulig å skille de to underartene.) Det samme som Havforskningsinstituttet for øvrig også anbefalte i 2008.

Miljødirektoratet (MD) har vist en utrolig uvilje mot å utvide jakttida på storskarv for å komme mellomskarven til livs på en effektiv måte. MD reagerte ikke før mellomskarven begynt å invadere vassdragene i Sør-Norge utover 2000-tallet. Da utvidet MD i jaktperioden 2012 -17 jakta på storskarv/mellomskarv. Det ble tillatt å jakte fra 21. august til jul, men bare i ferskvannslokaliteter.

I jaktperioden 2017–22 er jakttida for storskarven i ferskvann flyttet fram til 10. august. Hedmark og Oppland er også blitt inkludert. Grunnen er invasjonen av mellomskarv i vassdragene med hele 600 skarv på høsten 2016 i nedre del av Gudbrandsdalslågen ved Lillehammer.

Skarvene mesker seg på gytefisk som kommer opp fra Mjøsa. I tillegg har ikke-hekkende, det vil si ung mellomskarv under fire år, blitt å påtreffe spredd i skogs- og fjellvann over hele innlandet i sommerhalvåret. Men der denne skarven stammer fra – hekkekoloniene i Oslofjorden – er den gamle jakttida holdt fast.

Storskarvjakt er fremdeles bare tillatt i to måneder, oktober – november. På toppen av alt så er det strammet inn ved at storskarv/mellomskarv felt i saltvann bare skal ha hvit buk, dvs. årsunger. Dette er slett ikke måten å beskattet for å hindre bestandsvekst og spredning av den ekspansive mellomskarven – snarere tvert imot.

Dessverre er forvaltningsansvaret for de to fiskepredatorene sel og skarv delt mellom Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet. Skarven er en fugl og hører til MD og selen er et sjøpattedyr og hører til FD. I Havforskningsinstituttets høringsuttalelse i 2018 står det pussig om verken sel eller skarv. Det er påfallende, da instituttet i 2016 så klar på at mellomskarven måtte beskattes for å redde torsken.

14. november fikk vi høre og se på NRK 21Nyhetene, at det var bevilget 30 millioner kroner over tre år for å løse gåten med fiskens forsvinning fra Oslofjorden – som det het i medieoverskrifter. Heller ikke nå ble sel og skarv nevnt.

30 millioner kroner skal forskerne bruke til å telle, måle og veie, lage kart og diagrammer over alt mulig rart i Oslofjorden – lys, temperatur, næringssalter, leirpartikler, plankton, tang og tare, virvelløse dyr, fisk, sjøpattedyr og fugler. Kanskje også fritidsbåter, fiskere og skipsfart skal telles. Hva blir så svaret på torskegåten?

Det blir for dumt å komme med forurensingskortet etter mange tiår med utbygging av renseanlegg, strenge utslippsforskrifter og forbud mot en rekke kjemikalier i landbruk og industri både i Norge og EU. Oslofjorden har ikke vært så reint som nå i manns minne.

Myndigheten trekker vel fram klimakortet nå – at Oslofjorden har blitt for varm for torsken. Det blir klimatiltak for å redde fisken. Elektrifisering av flåten med fritidsbåter og av skipsfarten. Sel og skarv ser det ut til at MD og FD har avtalt å bagatellisere, neglisjere og ignorere.