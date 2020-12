Er det nokon som har vunne på at hønene er vorte frittgåande?

Det er tider for julebrev – og snart statusar, også frå hønshuset.

Me er mange som dagleg ser og steller dyr, som har eit ekstra vakent auga på korleis dyra har det - no juletider.

Svært mange høner har fått «ny bustad» i året. Dei har fått såkalla frittgåande oppstalling. Høyrest så flott ut! Men etter kva ein «ser og høyrer», vart ikkje livet til høna slik ein skulle tru, etter ei så kostbar og grunnleggjande omlegging. Mange høner har fått det verre dessmeir…

Også bonden klagar og har fått det verre…! Kven er det då som har vunne?

Forbrukaren har vel vunne? Det vart jo hevda at det var forbrukarane som beint ut kravde denne omlegginga.

Status er at egga har blitt og vil bli mange kroner dyrare i butikken. Bonden får litt ekstra no i omlegginga, men kva etterpå?

Egga er jo mykje dyrare å produsera. Dessutan er nok ikkje kvaliteten blitt betre, p.g.a. golvegga og eit langt dårlegare miljø/luftkvalitet i husa. Men i tanken og reklamen ser det jo framleis «fritt og godt» ut.

Av eiga erfaring veit eg no at bonden har fått det langt verre, på mange måtar. Det er mykje meir arbeid i hønshuset no. Og det er ofte vanskeleg/uråd å vita kva ein skal/må gjera for få betre forhold for hønene, med lys, ventilasjon, "klumping", fôrinnhald o.s.b.

Dessutan – ein må ha svært god luftmaske for å arbeida i hønshuset! Altså –helst berre negativt for bonden dessverre! Dette betyr kanskje ikkje så mykje for dei som kravde omlegginga.

Så det som burde vera det viktigaste: Korleis har hønene det? Dei er jo ikkje så lette å spørja for nokon. Men det ser kjekt ut å kunna «flaksa rundt», så støvet flyg i lufta!

Men elles då..? Som eg nemnde ovafor – luftkvaliteten i huset har blitt vesentleg dårlegare, amoniakk, koldioksyd og støvet i lufta, kan vel ikkje heller hønene lika?

Det dauar også fleire enn tidlegare og som flokkdyr har dei hang til å klumpa seg og kvelast. Fjørsetnaden kan også vera ymse og lite å skrøyda av. Då ser flokken langt frå ut som eit glansbilete!

Det var gildare å vera både bonde og høna i fjor jul! No er det så mange problem/utfordringar. Og korkje våre eigne fagfolk i næringa, Nortura eller andre ansvarlege greier gje gode avbøtande svar. Nokon seier det, andre det motsette.

Visste «dei ansvarlege» for avviklinga av miljøinnreiingane, Dyrevernalliansen og matkjedene, så lite om kva dei sette i gang? Eg tvilar på det. Det var følelsane som styrte.

Lærdommen må verta at landbruket aldri må lata seg styra av ufaglege dyrevernorganisasjonar saman med matkjedene fleire gonger! Det tener ingen – korkje forbrukaren, bonden og aller minst dyra!

Ei god jul til alle matprodusentar og verkelege dyrevener!