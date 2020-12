Bondelagets nestleder er ute i media for tiden og skryter opp landbruket, 2020 er et jubelår… Det er lite motiverende som bonde å se slikt på nyhetene, da vi vet at det hjelper lite at det nå er lite kjøtt på reguleringslager.

Prisen til bonden går ikke automatisk opp om vi har lite kjøtt på lager. Vi kan håpe det er en ny trend at Ola Normann kjøper mer norsk mat. Men når Ola skal kjøpe inn til fredagstacoen i fremtiden er nok coronaen.

Handelslekkasjen til våre naboland kommer til og fortsette hvis ikke alle forstår hvor bærekraftig og sunn norskprodusert mat er.

Jeg kan minne Gimming om at budsjettnemndas tall fra 2019 er klare. Der vises det at gjennomsnittsinntekten til bonden er 300.000 per årsverk, rundt 160 kroner timen.

Den norske bonden var nok også den eneste som i årets jordbruksoppgjør viste solidaritet til landet sitt og godtok et nøkternt oppgjør. Vi kan godt også juble over at forholdstallet for 2021 på melk er 1,07 grunnet større etterspørsel, men jeg vil ikke juble riktig enda. Vi har mistet eksportstøtten og kan gå på et mageplask i 2022.

Jeg håper Bondelaget vil være med og jobbe for den norske bondens inntekter, og ikke forbrukerens lave priser, i kommende jordbruksforhandling. Prisene på kjøtt og melk må opp, slik at man kan bruke budsjettoverføringene til og drive landbrukspolitikk.

Å tro at bare blir man stor nok så kommer inntektene, er litt gammeldags. Jeg håper Bondelaget er med på å forandre dagens landbrukspolitikk.