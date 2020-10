Jordvernet må prioriteres når det oppstår arealbrukskonflikter mellom jordvern.

Kraftig befolkningsøkning og klimaproblemer gjør at verden står overfor meget store utfordringer når det gjelder framtidig matforsyning. Ca. en milliard mennesker sulter, og mange land preges av vannknapphet og mangel på jordbruksarealer.

Matvarekrisen forsterkes ytterligere av endrede matvaner i land som har fått økt velstand. En av konsekvensene av denne situasjonen ser vi nå ved at rike land og internasjonale selskaper har begynt å investere i matjord. Det blir derfor stadig viktigere at alle land prioriterer egen matforsyning

Norge har svært lite dyrka mark på grunn av topografi og klima. Kun 3 prosent av Norges areal er dyrka jord. Vi har nesten ikke reserver med sikte på nydyrking i de beste klimasonene.

At den beste jorda ligger der utbyggingspresset er størst, skaper ekstra store utfordringer i forhold til forvaltning av arealene. Dyrka jord er en begrenset ressurs og ikke fornybar. Blir den varig omdisponert, er den tapt for alltid.

Det er kommunene som har hovedansvaret for å ta vare på jordressursene ved sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og jordloven. Planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for forvaltning av arealer. Dette innebærer at kommunene må sørge for at nasjonale jordvernmål nås gjennom planlegging og forvaltning lokalt.

Oppstår det arealbrukskonflikter mellom jordvern og utbygging, må jordvernet prioriteres. Utbyggingsinteresser har fleksible arealbehov, og må i størst mulig utstrekning kanaliseres over på uproduktiv grunn, som vi nærmest har ubegrenset tilgang på i Norge.

På sikt bør det også arbeides for at jordvern og nasjonal matforsyning blir nedfelt i FN’s menneskerettighetserklæring. «Hvert land skal ha rett til egen matproduksjon.».