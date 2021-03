Jordverndebatten er en viktig debatt og for tiden går den for fullt. Etter å ha vært kornbonde i 45 år kjenner jeg på respekten for jorda, men jeg reserverer meg mot den formen debatten nå tar.

I stor grad er det bondelagene som fører an, men debattformen minner dessverre mer om pressgruppers svart/hvit-framstillinger. I debatten forsvinner for eksempel at jord har svært ulik kvalitet, at jordstykkene har ulik størrelse, arrondering og tilgjengelighet.

Glemt synes også at bruks- og maskinutviklingen de siste par tiårene har gjort det ulønnsomt å drive jorder vi drev før. Avlingsmessig er det stor forskjell på et jorde i Østfold og i Nord-Norge og mellom lavlandet og fjellområder.

Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve at Norges Bondelag foreslår å redusere lokalt selvstyre. Dette er akkurat som å høre miljøbevegelsen og det er farlig for den generelle tilliten i samfunnet vårt.

Bondelagene argumenterer med at vi har bare 3 prosent dyrket mark. Det er riktigere å si at bare 3 prosent av landets areal brukes til jordbruksdrift. Vi har nemlig cirka 10 millioner dekar gjengroingsmarker, det vil si arealer som tidligere ble drevet som jordbruk, men som av ulike grunner er tatt ut av drift. Dette er alle høyproduktive arealer, gjerne tidligere skogarealer som ble dyrket opp. Arealene er senere overlatt til seg selv og er i ferd med å gro igjen.

Noen få brukere velger å tilplante arealene for å unngå at de gror igjen med ubrukelig kratt, og for å satse på skog isteden. Men det må de søke jordlovmyndighetene om. Svært mange får avslag, fordi myndighetene mener slike arealer skal ligge som beredskapsarealer.

Etter 30 år derimot defineres de som skogsmark og da kan brukeren fritt plante til, men da er de omtrent umulig å tilplante på grunn av gjengroingen. Slik hindrer jordmyndighetene tilbakeføringen til nyttbar skog.

Hvorfor et gjengrodd areal er et bedre beredskapsareal enn et tilplantet areal, har aldri jeg forstått. Et gjengrodd areal vil ikke bli ordentlig skog igjen før om 2-300 år, mens man på den tiden kunne produsert 4-5 generasjoner kulturskog og bundet mye karbon. Hvorfor snakkes det ikke om jordvern for dette arealsløseriet?

Det er ikke bare 3 prosent av arealet som kan brukes til matproduksjon. Minst 6 prosent - i tillegg til ytterligere dyrkbare arealer. Det er ikke arealene som vil være begrensingen i en matvarekrise, men mangel på folk som kan «bruke et grev».

For å gi noen begreper om arealstørrelsene som bondelagene ikke nevner, vises til SSB’s jordbruksstatistikk. For perioden 2005-2019 har i snitt vel 34.000 dekar jordbruksjord årlig blitt tatt ut av drift. Av dette ble cirka 12.000 dekar i årlig snitt omdisponert til andre formål enn landbruk, hvorav knapt 5000 dekar til utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven.

Det er altså nesten syv ganger så mye jordbruksareal som tas ut av drift hvert år, som det som tas til utbyggingsformål og som debatteres. Videre er det cirka 22 000 dekar dyrket mark som årlig får gro igjen av seg selv.

I tallene inngår vel 17.000 dekar i årlig snitt som nydyrkes. Man forsyner seg av ungskogfelter til oppdyrking, men unnlater å sette istand det som tas ut av bruk. Denne arealsløsingen skyldes ikke først og fremst bondelagenes medlemmer, men manglende jordvern- og nasjonal jordpolitikk.

Selv om det muligens vil falle noen tungt for brystet, ville jeg forventet av Norges Bondelag hadde større forståelse for samfunnets arealbehov og det lokale selvstyret.