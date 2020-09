Må ein vera bonde for å forstå forskjellen på gamal matjord som vert nedbygd og jord som vert nydyrka?

Nasjonalt har nedbyggjing av matjord fått klarare begrensingar gjennom fleire stortingsvedtak dei seinare år. Gjeldande nasjonalt mål pr. dato er 4000 dekar pr, år. Det er fleire som hevdar at det burde vore 0 dekar. Nett denne debatte let eg liggje, men vil gjera merksam på at det er langt mellom 0 og 4000.

Kommuneplanar er viktige med omsyn til kvar og kor mykje nytt areal ein kommune signaliserer og disponerer til ulike føremål. Fylkesmannen kan koma med motseiing/mekling dersom dei meiner planen ikkje er i tråd med nasjonale føringar. Dersom dette ikkje fører fram, kan kommunen anka saka inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjerd. Dette er prov på at disponering av areal har høg merksemd.

Ein kvar ordførar går svanger med vekst i kommunen som mål. Spørsmålet er kvar veksten skal koma og om den er berekraftig.

Vekst på uproduktivt areal er stort sett greitt dersom ein ikkje kjem i konflikt med rikspolitiske retningsliner for areal og transportplanleggjing. Desse seier noko om kollektivknutepunkt og avstand. Dersom det ikkje er vilje til å prioritera kollektivtrafikk framfor jordvern, er ein like langt. Miljøomsyn går frammom jordvern, kan det sjå ut som.

Det hadde vore moro å sjå ein av desse utbyggjingsbaronane prøva seg på grøftegraving med pikka og spade.

Det vil alltid vera eit eller anna som har høgare prioritet enn matjord, bustad, skule og veg og bane. Eg utelet med vilje handel, då eg trur me har butikkar som kan handtera det dobble av befolkninga - minst. Veg og bane treng me, så spørsmålet er meir kva kan ein gjera for å minisera arealbruken?

Eg er også spørjande til om ein må vera bonde for å forstå forskjellen på gamal matjord som vert nedbygd og jord som vert nydyrka?

Den nydyrkinga som føregår i dag er kostbar og er på meir marginalt jordsmonn. Den matjorda som vart vedteken nedbygd i Time var gamal, og er det som eg kallar grønsakjord, med det meiner eg «kremjord».

På Jæren er det den flate delen som har slik jord, i grove trekk. Høg-Jæren (indre strøk) der eg bur, er det steinrik jord og det doble av nedbør, noko som ikkje freistar til korn- og grønnsakdyrking. Eg har prøvd begge delar til mine naboars fornøyelse. Graset veks godt, så eg får vere nøgd med det.

I debatten i Time vart det òg hengt på eit punkt om å ta vare på (flytta) matjorda som slaget sto om. Eg meiner det er å kjøpa seg avlat, då strukturen i jorda treng lang tid før den er gjenoppretta. Dette vart vedteke mot ein stemme og det var min.

På 70-talet konstruerte Br. Søyland på Bryne ein hydraulisk gravemaskin (Brøyt) som fekk stor betydning for landbruket på Jæren. Det vart nydyrka store områder i heile Rogaland, og dette var samstundes med det berømmeliga opptrappingsvedtaket for jordbruket. Det er mest slik at me kan snakka om jordbruk før og etter «Brøyten». Det vart dyrka mykje område som berre eigna seg til grasdyrking i fleire generasjonar framover. Eg har ved fleire høve sagt at eg er glad for att «brøyten» kom før fylket si miljøvernavdeling, elles hadde me ikkje hatt den landbruksproduksjonen på Jæren som me har i dag.

Sjølv har eg ein nabo som har dyrka «der ingen skulle tru» at det gjekk å dyrka. Stein og atter stein, store som ein romsleg kjøkken. Eg har også sjølv drive med slike område (eg har ein gamal brøyt), marginalt med mold og store mengder stein. Store steinar og mykje småstein.

Når eg hugsar tilbake til barndommen var det eit møysommeleg dyrkingsarbeid. Vinterstid brukte me steinbukken til å sveiva opp steinen og leggje den på steinsleden. Hesten drog så avstad me den. Farfar min var kjend for å vera ein dyktig grøftegravar med spae og pikka. Den som vil kan prøva seg i steinrik leirmasse på slikt arbeid.

Når ein har opplevd den innsatsen som ligg bak nydyrking får ein respekt for matjord. Det er ikkje mykje som er meir triveleg enn å så til eit nydyrka stykke. Det første stykket eg dyrka sjølv, brukte eg fleire år på. Eg hadde sagt til meg sjølv at då eg skulle ha såkornet i jorda, skulle eg stoppa på halvvegen og nyta øyeblikket. Det gjorde eg klokka 03 på natta, sidan det skulle koma regn på morgonen. Det var ei spesiell kjensle.

Det er mykje «kultur» i matjorda, samstundes som eigenforsyning av det me kan produsera sjølv er viktig, og vert endå viktigare. Det hadde vore moro å sjå ein av desse utbyggjingsbaronane prøva seg på grøftegraving med pikka og spade, kanskje hadde me opplevd meir respekt for matjorda. Me kunne i alle tilfelle håpa det!