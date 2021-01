Systemet er rigget for kompromisser som betyr nedbygging bit for bit.

Nationen har gjennom lang tid hatt en prisverdig fokus rettet mot jordvern i flere sammenhenger. Det kan være i forbindelse med vegbygging, boligbygging eller i Time på Jæren, ved en mulig etablering av et datasenter på god matjord.

Det resulterer i at man bruker en masse energi (5,35 TWh) på å koke vann og etterlate seg en gigantisk dampsky over området.

I alle slike prosesser foregår det en politisk behandling og høringer. Men hva er nytten med høringer når det som kommer frem i høringene ikke blir tatt hensyn til?

Det er en påstand som kan underbygges. Det kommer høringer fra lokalutvalg, fylkeskommuner, kommuner, statsforvalteren (fylkesmannen), Statens vegvesen, diverse verneorganisasjoner. Men hva skjer i den videre saksbehandling?

Jo, den enkelte høring blir kommentert av administrasjonen, men når saken det gjelder kommer til politisk behandling er det bare de høringene fra offentlige instanser som har innsigelser som blir nevnt og på den måten i realiteten bli politisk behandlet.

Deretter blir det opp til kommunen å komme til enighet med for eksempel statsforvalteren å bli enig.

Og da er det opp til statsforvalteren eller annet organ (Vegvesenet) å bli enige, om ikke saken blir anket til departementet. Og her blir det som oftest en ’’hestehandel’’.

Man kan spørre seg hvorfor loven er slik? Er det for å gi inntrykk av at demokratiet vårt er perfekt?

Nei, jeg tror at enhver jordvernsak over for eksempel 2 dekar går til statlig behandling slik det var med forurensingssaker tidligere.