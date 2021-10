Jordbruksforhandlingene må forandres

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jordbruket har i altfor mange år innrettet sitt krav i jordbruksforhandlingene etter hva man tror det er mulig å få gjennomslag for hos staten. Kravet har ikke vist hvilket behov jordbruket har for inntekts- og investeringsløft. Dette må forandres umiddelbart.

Hovedfokuset i jordbruksforhandlingene fremover må være å få på plass en plan for utjamning av inntekt mellom jordbruket og resten av samfunnet, slik at målene nåes i inneværende stortingsperiode.

Innretninga på virkemidlene må være slik at årsverkinntekta er den samme innad i næringa ,uavhengig av produksjonsgrein, driftsomfang, geografi etc. Det må også tydeliggjøres hva som trenges av innvisteringsmiddler for å oppfylle kravet om løsdrift for storfe .

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan ikke lenger utforme sitt primærkrav innafor ei ramme fastsatt i samarbeid med Bondelaget. Summen vi krever må gjenspeile de tiltakene vi ønsker gjennomført og kostnadene ved disse. Når en slik beregning er på plass , kan forhandlingene med Bondelaget begynne.

Disse forhandlingene bør gjennomføres på samme måte, kostnadene ved de tiltak man blir enige om å gjennomføre vil da gi den summen som må kreves av staten.

Det kreves også at hovedavtalens innhold må gjennomgås og fornyes . Slik den er i dag er den ikke formet på en slik måte at den gir tilstrekkelig rom for den inntekts opptrappinga som trenges.

Troms bonde- og Småbrukarlag krever også mer medbestemmelsesrett ute i organisasjonen før våre representanter i budsjettnemda aksepterer nivåene i tallgrunnlaget som gir grunnlag for statens tilbud til jordbruket.