Jordbruket er under ei pågåande industrialisering

Nortura lanserte i juni ein plan om å sentralisere all slakt av firbeinte dyr til fire slakteri i heile landet innan 2025. Dei kompromissar på dyrevelferd, gjennom å fleirdoble mange dyrs slaktereise, for å rasjonalisere husdyrslakt. Dette skjer ikkje fordi Nortura syns det er kjekt. Dei innrettar seg etter jordbrukspolitikken.

Om folk ikkje har skjønt det før bør dei skjøne det no - norsk jordbruk er under ei pågåande industrialisering. Billeg kjøt til forbrukaren har vore ledestjerna i norsk jordbrukspolitikk i over 20 år. No er tida der me som samfunn må gå saman om å endre kurs, i denne omgang for å forhindre ein dyrevelferdstragedie.

Samanlikna med mange land er dyretransporten i Norge rett nok ikkje så halvgalen, til og med om den nye industristrukturen til Nortura realiserast. Me fraktar ikkje kyr frå Irland til Libya. Eg føretrekk likevel ikkje å ta utgangspunkt i kor ille det kan gå, men heller kor bra det kan bli. Velferdsutviklinga har kome langt for menneska, dyrevelferdsutviklinga bør skje parallelt med den.

Ideelt sett skulle me difor hatt fleire slakteri enn i dag. Det fyrste steget er å forhindre at det blir færre. Rammevilkåra må betrast for å verne om slakteria som no er truga av nedlegging.

Visjonen på sikt meiner eg likevel bør vera å slakte heime. Det er den mest verdige avslutninga på eit husdyrliv. Ikkje minst er det mogleg! Staten kan støtte omstilling til godkjende gards- og mobilslakteri, og satse på styrka kompetanse. Ei struktur som er betre for dyrevelferda vil også vera dyrare i drift, og må finansierast av ei prisauke som hamnar hjå forbrukar. Eg trur nordmenn er modne for å ta kollektivt ansvar og betale meir for kjøtet, om det garanterast at dyra får det betre.

Gardsslakteri nyttast alt i dag av fleire bønder, og høver om ein vil satse på ei verkeleg kortreist verdikjede. Mobile slakteri som reiser rundt og slaktar har eit kjempepotensial, og kan frakte til foredling både sentralt og lokalt. Slakting på garden vil føresette mange nye slaktarar, og leggje ein låg terskel for nye foredlarar av lokal- og kvalitetsmat. Dette vil gje etterlengta arbeidsplassar til distrikta. Kokkane sver dessutan til heimeslakting - lågare stressnivå gir mørare kjøt.

Ein annan fordel er at klimagasstsleppa vil gå ned om meir kjøt omsettast lokalt, og om slaktebilar fraktar slakt, heller enn levande dyr.

Slakteristruktur er til sist også eit spørsmål om tryggleik og beredskap. Under pandemien har smitta herja på storslakteri i til dømes Tyskland, Belgia, Danmark og USA. Land kjend for desentralisert slakting, som Sveits, har til no ikkje hatt desse problema.

Korleis ser slakteristrukturen ut i Norge om ti år, tjuge år, hundre år? Det er det me som bestemmer.

Dei Grøne vil stille krav til kortare dyretransportar, og leggje til rette for gardsslakteri og mobile slakteri. Vinnarane av ei desentralisert slakteristruktur er dyra, klimaet, matmangfaldet, mattryggleiken og folk i distrikta. Kvalitet kostar - og det er verdt det.