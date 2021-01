Thomas Ødegård i Ringebu-Fåvang Bonde- og Småbrukarlag er opptatt av at jeg og Bondelaget skal jobbe for å øke bondens inntekter i 2021.

Jeg kan forsikre Ødegård om at Norges Bondelag skal gjøre det – som vi pleier å gjøre. Vi er opptatt av at jordbruk skal lønne seg, det er svært viktig for å ha en matsikkerhet og en norsk matproduksjon som mange etterspør.

Ødegård mener dessuten at jeg har uttrykt at 2020 er et jubelår fordi vi selger mer norsk mat. Det ordet har jeg ikke brukt, men for den norske bonden er det ikke annet enn positivt at forbruker vil ha maten vi produserer.

Vi må utnytte de muligheter vi til en hver tid har i markedet. Samtidig er vi realistiske og vet at vanene raskt kan gå tilbake til det gamle når grensene igjen åpner.

Nå må vi derfor jobbe sammen med mange aktører, som leverandører og matkjeder, for å holde på denne preferansen for norsk mat, også post-korona. Forbruker skal være trygg på at vi skal gjøre vår del av jobben for å tilby god, norsk mat framover, slik mange har hatt glede av i jula.