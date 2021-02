I forbindelse med markeringen av Bondelagets 125-års jubileum er organisasjonens ledere i den siste 25-års perioden, inkludert nåværende leder, intervjuet i Nationen 6. februar. Jeg har spesielt merket meg det Nils T. Bjørke sier om de store endringene som regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF ble enige om å gjøre med virkemiddelsystemet i jordbruksavtalen i 2014.

Bjørke sier følgende:

– De endret fundamentalt mye, både markedsbalansen og sammensetningen i norsk landbruk. De opphevet i praksis mange av maksgrensene og strukturene i landbruket, det ble på mange måter plukket i stykker. Og du har jo mer eller mindre hatt ubalanse totalt sett siden den tiden.

– Det viser seg i ettertid hvilke konsekvenser det har fått for næringa. Vi har prøvd å rette litt opp i etterkant med noen ordninger, men en har aldri fått retta det skikkelig opp.

Bjørkes beskrivelse er helt sammenfallende med det Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hevdet helt siden 28. mai 2014 - dagen da regjeringen og støttepartiene fant hverandre i kaoset etter bruddet i jordbruksforhandlingene, før Stortinget skulle behandle jordbruksoppgjøret i juni.

Etter min oppfatning har et felles jordbruk sviktet med å ta opp kampen mot de store endringene som ble foretatt og de konsekvensene det har medført,i de senere årene.

Jeg registrerer en sterkt økende intern uro i jordbruket som en direkte konsekvens av det frisleppet som fant sted; bøndene ble invitert til å satse og konkurrere hverandre i hjel. Mange har tatt den ballen. Resultatet av dette kan vi lese om i reportasjer i Bondebladet, Nationen osv.; flere såkalte satsingsbønder står fram og forteller om svært lange arbeidsdager, høy gjeld og en inntekt som på ingen måte står i forhold til arbeidsmengde og gjeldsbelastning. Denne utviklingen kan ikke fortsette lenger.

Jeg er fullstendig klar over at det allerede har gått en viss tid siden 2014, men det kan ikke forhindre at jordbruket sier at nok er nok, og blir enig om å gjøre om på det som skjedde. Med fjerning av alle tak for å motta produksjonstilskudd, økning av maksimal mjølkekvote til det dobbelte og en sterk prioritering av investeringsmidler til de satsingsvillige, langt utover gardens ressursgrunnlag.

Dette har hatt sterk prioritet i posisjonsdokumentet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter 2014, og jeg kan forsikre om at det vil bli slik i år også.

Endringer av virkemiddelsystemet vil smerte for noen, det skjønner alle, og noen vil protestere. Kanskje det er helt nødvendig at noen kjenner litt på den smerten og tar en vurdering av om den utviklingen som skjer, bidrar til å opprettholde et norsk jordbruk i et evighetsperspektiv.

Det var ikke mye sympati å kjenne på for dem som opplevde smerten ved å bli «overkjørt» av virkemiddel-systemet, enten det var i 2014 eller ved tidligere anledninger.