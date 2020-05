Johan Tørris Fleischer til minne

Johan Tørris Fleischer, født 17.10. 1994, omkom i en trafikkulykke i Odalen 9.3. 2020.

Oppveksten hadde han i Våler i Solør og Trøndelag. Etter medie- og kommunikasjonslinje på videregående skole valgte Johan linje for økologisk småbruk ved Fosen folkehøgskole, der han ble bedt om å bli hjelpelærer året etter. Videre ble det utdanning og lærlingplass i treskjæring ved Hjerleid skole og handverksenter på Dovre. Johan var glødende interessert i dette faget. Han fortsatte som lærling ved Treskjærerverkstedet på Gamle Fornebu kultursenter i Bærum, der han tok svennebrev våren 2019. Faglig leder, Boni Wiik, ble hans store forbilde og læremester.

Som lærling skar Johan ut løven ved rekonstruksjon av Kong Oscars riksvåpen, som nå henger i Stortinget. Det var Johan som skar den flortynne serken til madonnaen i Hove kirke i Vik, en kopi i lind av en 800 år gammel figur. Han har også skåret kopi av en gammel slagbenk til Heddal stavkirke. På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune skar Johan relieff av det nye fylkesvåpenet. En kjøttskjærebenk med dragehoder og ei stor hånd skåret ut av en trestamme på rot i en hage i Trondheim, er også noen av minnesmerkene etter ham.

Hjemme på farens gård, Braskerud i Våler, og på Braskerudsætra har Johan tilbrakt mye tid. Han bidro i bygging av nytt fjøs på setra og deltok i fjøs- og meieriarbeidet der om somrene. Johan så verdien i kortreist mat. Han hadde godt håndlag med dyr og har også arbeidet som avløser.

Annonse

Johan bosatte seg på gården etter oldeforeldrene i Odalen og fikk fast jobb på Eidsvoll hos Marius Holje Laft og Restaurering. I tillegg var Johan i gang med et deltidsstudium i instrumentbygging. Han har laget en langeleik og holdt på med ei fele. Unge Fleischer var et musikktalent og har spilt klassisk gitar i flere år.

Med Johans brå og brutale død har vi mistet en evnerik, omsorgsfull og sympatisk gutt, med behagelig og vennlig framferd. Han tilhørte en kompisgjeng av de sjeldne, med godt samhold. Etter dødsfallet lå Johan noen døgn i stua hjemme på Braskerud, der familiemedlemmer fikk tid til å ta avskjed med ham. Dette ble til god hjelp i sorgprosessen. Siste solosangen i begravelsesseremonien var «En farfar i livet skulle alle ha». Johan Tørris opplevde aldri å møte sin farfar, Hans Tørris. Han omkom i en trafikkulykke lenge før sønnesønnen ble født. Johan ble stedt til hvile i familiegravstedet på Våler kirkegård. Der kastet alle de frammøtte et spadetak med jord over kista.

Ene kransen var laget av høvelspon. Her er et utdrag fra treskjærerkollegaenes hilsen: «Han tegnet som en gud og skar lange, buede linjer som om det var lett. Svigermors drøm var han og. (…) Ingen slipte en bredegget bile på frihånd som Johan, og aldri smakte karamellpuddingen bedre enn når han serverte den, lagd fra bunnen av, til lunsj ved høvelbenken. (...) Hans unge hender skar dype spor i den norske treskjærerhistorien, og de vil være der for alltid. (…) Den rause Johan som la merke til alle som var der, som lo og tullet med barna. Latteren vil henge igjen.»

Med Johans bortgang lider familien, venner og samfunnet for øvrig et stort tap. Men alle de gode minnene vil leve med videre. Vi ser fram til minnekonsert og utstilling av Johan Tørris sine arbeider. Det blir når restriksjoner om begrenset antall for frammøte opphører.

Else Hanna Tendø