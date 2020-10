Jo, visst skal vi ha et tilgjengelig norsk drømmemåltid!

Er norske prisvinnende matprodukter bare noe mat-eliten kan drømme om? Det enkle svaret er nei, men det finnes nyanser. Per A. Borglund stiller noen gode og aktuelle spørsmål om hvilken mat som faktisk er tilgjengelig for norske forbrukere. Hva skjer når prisutdelingen er over og lyskasterne er av?

Les teksten til Per A. Borglund her:

Jo, en hel rekke av produsentene blomstrer og utvider. Noen lykkes, andre ikke.

Se på Tingvollost, prisvinner i Det Norske Måltid 2014, verdensmester, og nå er gården en egen destinasjon med ost i verdensklasse. Osten ses på menyer over hele landet, og har vært til inspirasjon for flere osteprodusenter.

Kniving om å lage sider i verdensklasse har satt Hardanger på kartet. Utvalget på Vinmonopolet har økt, og det er mulig å bestille hjem. Eller hva med sjitne gulerøde fra Jone Wiig Gartneri, som vant i 2014 og leverer til dagligvare i store deler av landet.

Vi bor i et langstrakt land med sesongvariasjoner. Maten som produseres er ikke tilgjengelig til enhver tid og ikke alltid i store volumer. Men hva er vel bedre enn å glede seg til norske, trygge, rene og smakfulle råvarer i sesong?

Annonse

Vi opplever at mange av produktene er mulig å få tak i hos lokale dagligvarebutikker, spesielt i områdene der produktene kommer fra, selv om de produseres i begrenset mengde. I tillegg har vi Reko-ring, nettbutikker og spesialbutikker.

Også store norske matprodusentene fortjener å bli løftet frem med sine kvalitetsprodukter, og vi har hatt flere vinnere som selges over hele landet.

Flere av årets deltakere i Det Norske Måltid er nye produkter, og det vil ta tid før de vokser seg store. Men alle har ikke ambisjoner om å vokse seg store, av ulike årsaker. Men om vi ønsker å smake så må vi gjøre som Per Borglund. Vi må spørre.

• Spør etter norske produkter og råvarer

• Kjøp produktene når du ser dem

• Besøk mat- og drikkedestinasjonene

Flere vil ha TV-sendt prisutdeling for økt kjennskap til norske råvarer. Tanken er god, men det koster gjerne mer enn det smaker. TV er mindre viktig, og prisutdelinger mister seere uavhengig av tema. Engasjementet viser derimot igjen i sosiale kanaler.

Vi skal hedre norsk mat og drikke med en flott prisutdeling. Produsentene som står på tidlig og sent, for at vi skal få nyte råvarer i verdensklasse, fortjener glitter og stas! For at produktene skal bli tilgjengelig for oss alle er ikke TV avgjørende, det er deg og meg, det er omdømmetiltak som Det Norske Måltid, det er matjournalister, matfestivaler, dagligvaren, restaurantene og produsentene.

Å øke bevissthet tar tid, men vi ser en enorm utvikling. Det viser kvaliteten på produktene som vurderes, populariteten de oppnår, og suksesshistoriene. La oss fortsette å heie på norsk mat!