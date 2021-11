Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationen omtalte nylig en studie på antibiotikaresistens i miljø utført av Veterinærinstituttet og NIBIO. Markus Hustad, leder i Økologisk Norge, hevder at funnene er feilaktig fremstilt i sammenligningen av økologiske og konvensjonelle jordbruksområder. Det er ikke riktig.

Resultatene samlet viste mer resistens i økologiske områder. Hustad velger imidlertid å fokusere på bare det ene resultatet som var usikkert, og overse de andre som var signifikante.

Norsk landbruk har uansett lave nivåer av antibiotikaresistente bakterier i forhold til de fleste andre land i verden. Dette ser vi bl.a. i NORM-VET, overvåkningsprogrammet for husdyr og mat. Den aktuelle studien bidrar med tilsvarende kunnskap om miljøet. Spesielt positivt er det at vi ikke fant bakterier med resistens mot antibiotika som er viktige for behandling av mennesker.