Hva skal Nortura med tillitsvalgte? Når administrasjon og ledelse bestemmer alt og ikke lytter til sine eiere.

Av denne grunn takket jeg høflig nei på forespørsel fra valgkomiteen om jeg ville ta gjenvalg som tillitsvalgt for Sel og Vågå kommuner. Det var ingen lett avgjørelse, da det har vært interessant å kunne komme på årsmøtet i Nortura og løfte opp Norturas kamp mot grasrota i distriktene.

Nortura neglisjerte fullstendig mine advarsler om at nedleggelse av Otta anlegget ville føre til et «Worst case scenario» med stort frafall av leverandører. Mine spådommer slo til!

Samme dag som nedleggingsvedtaket kom, var det som å rive en demning. Konkurrentene flommet inn fra alle himmelretninger. Frafall av leverandører kan komme opp i 80 prosent når dørene på Otta anlegget stenges. Dette ble presset igjennom til tross for at Norturas viktigste strategi er å øke leverandørlojalitet.

Hvilken forretningsstrategi råder i Nortura når de angriper Norturas mest lojale bastion der det frem til 2019 var like uvanlig med privat levering, som det er å se Brunbjørn på Svalbard. Dette settes nå i spill. Sel kommune og distriktet rundt er nødt til å ta over ansvaret som Nortura har løpt ifra, og gjøre alt vi kan for å skape arbeidsplasser til våre fagutdannede, snart arbeidsledige innbyggere.

Jeg har pekt på at Norturas økonomiske vansker har langt mer sammensatte forhold, enn det Nortura har valgt å kommunisere om. Dette, sammen med påstanden om «å snu alle steiner for å unngå nedleggelse», er ikke troverdig med innsikten som vi etter hvert har fått om økonomiske feilprioriteringer i konsernet over lengre tid.

Fallskjermer i 30-millionklassen hører ikke hjemme i et samvirke. Hva er en innsparing på 30 millioner i året sett opp mot dette «raseriet» som har ført til et meningsløst dårlig omdømme og negativ markedsføring? Dette målt opp mot at det nå kjøpes inn nye lastebiler for Notra til 80 millioner, der Nortura har 100 prosent av aksjene.

Rudshøgda "får" ny linje og fjøs til minst 80 millioner. Vi tillitsvalgte sendte bekymringsmelding om å ikke foreta denne investeringen, som vil føre til overkapasitet når Nortura har forlatt sin mest lojale bastion i Gudbrandsdalen til konkurrentene

Etter et altfor langt hemmelighold prates det nå om hundemat til Otta og videreføring av medlemsbutikk, nødslakt og kanskje vask av biler. Da blir etter mitt syn de 30 millioner i gevinst redusert med 10 millioner i årlig utgift på bygget pluss oppbygging av hundematlinje og ansatte til å drifte dette.

Jeg ønsker ny aktivitet i lokalene til Nortura på Otta velkommen. Men skal det fortsatt være drift på Otta, faller argumentene for å kvitte seg med anlegget vekk. Skulle det vært logikk i Norturas planer, burde tilleggsnæringen kommet som et tillegg til slakte- og skjærelinjen som er der i dag.

Det er selvmotsigende å flytte slakting bort fra det tredje største husdyrfylket i landet. Skal foredling likevel foregå, blir det dobbelt ekstra transport. I tillegg viser dessverre Norturas historie at lignende satsinger lett kan nedprioriteres i ettertid. Og – er dette ett krisetiltak for å redde et tapt omdømme, eller er det er det virkelig vurdert økonomisk – inkludert det jeg her nevner?

Norturas valg med stadig å legge ned anlegg i distriktene og etablere store industrianlegg nær forbruker, men kjempelangt fra bygdene der dyrene holder til, er ikke en god løsning for dyra, som fører til sterk forverring av dyrevelferden. Det trengs 6 biler for å frakte samme mengde dyr som 1 bil med ferdig slaktede dyr. Hvordan vil Nortura følge opp FNs bærekraftsmål og regjeringens mål med 45 prosent kutt på landbruk og transport innen 2030?