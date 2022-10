Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I 2017 var det en svært bekymret sjefsøkonom som uttalte seg i Dagens næringsliv om at én av to bedrifter selges til utlandet. SSB publiserte i juni 2021 tall som viser at det er over 8100 utenlandskontrollerte foretak i Norge, som sysselsetter rundt 350.000 personer og skaper verdier tilsvarende 438 milliarder kroner (2019).

Hvorfor fører vi en skatte- og næringspolitikk i dette landet som gjør det attraktivt for utenlandske eiere å investere og kontrollere vesentlige deler av verdiskapningen og arbeidsplassene? Hvorfor de utenlandske investorene som ser verdien av våre aktiviteter, mens våre folkevalgte gjør alt de kan for å pulverisere norsk eierskap og bedriftsmangfold?

En formidabel prisøkning på strøm, drivstoff og matvarer, som kombinert med inflasjonsdempende rentehevinger gir økte kostnader for folk flest og ikke minst for næringslivet. Svaret fra regjeringen er å legge ytterligere kostnader i fanget på bedriften – kostnader som tapper de norskeide bedriftene for kapital til investeringer og utvikling.

Det statlige virkemiddelapparatet er et ikke-benyttet-apparat i havbruksnæringen. Virkemiddelapparatet i vår kommer i form av to statlige selskaper – som begge er 100 prosent finansiert av sjømatnæringen gjennom avgifter på eksporten av all sjømat.

For mens staten i 2021 betalte ut neste 44 millioner kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt, måtte tapet for 13 millioner kilo laks, som døde under algekatastrofen i Nordland og Troms, dekkes av den enkelte oppdretters lommebok og deres forsikringsselskap. 13 millioner kilo tilsvarer et inntektstap på rundt 2,5 milliarder kroner i 2019 verdi.

Staten sin støtte til oppdretterne som ble rammet av katastrofen, kom ikke i form av klingende mynt, men i form av mulighet til å søke om midlertidig økt produksjon – eller midlertidig økt risiko for å tape penger en gang til hvis algene kom tilbake.

For ordens skyld – jeg heier på alle som produserer mat i Norge.

I første halvår av 2022 økte eksportverdien for laks og ørret med 13,7 milliarder kroner til hele 50 milliarder kroner. Volumet derimot, falt med 5 prosent.

Volumet er mat – for det er faktisk det vi produserer – sunn og bærekraftig mat.

Bærekraftig produksjon kommer med en prislapp. En prislapp for valg av dyrere og mer bærekraftige råvarer til fôret, en prislapp for elektrifisering og mer bærekraftige produksjonsmetoder – og ikke minst en svær prislapp i form av investeringer for å løse miljøutfordringer, møte statlige krav, effektivisere verdikjeden og sikre økt innenlands bearbeiding og arbeidsplasser.

Nyheten om grunnrente på havbruk slo ned som en bombe hos både næringen og finansmarkedet i forrige uke.

Ifølge Dagens næringsliv, forduftet oppdrettsverdier for rundt 50 milliarder kroner fra Oslo Børs – et verdifall tilsvarende omsetningsverdien på all laks og ørret Norge har eksportert første halvår i 2022.

Det spørs om finansministeren må kalle inn til nok en pressekonferanse, når noen i Finansdepartementet har regnet ut hvor mye tapt formuesskatt et femti-milliarders-fall i børsverdi utgjør. De trenger dog ikke regne på fall i formuesskatt fra oss i de privateide havbruksselskapene - vår formuesverdi er definert av staten og ikke finansmarkedet – men, det kan endre seg hvis vi svarer ja til han som «wanna buy your company». Da blir regnestykket enkelt – formuesskatten for tillatelsene faller da til null.

Jan Petter Sissener spurte onsdag i forrige uke om den siste som drar fra Norge kan slukke lyset – pass på at vedkommende lukker dører og vinduer også – strømmen er som kjent dyr!