Jeg klapper ikke for Bent Høie

Viser til en kommentar av Eva Nordlund i Nationen 2. april hvor hun blant annet skriver at hun synes Høie stødig og vennlig leder den nasjonale dugnaden under pandemien, enda han har et blytungt ansvar på sine statsrådsskuldre.

Hun presiserer blant annet at Høie gjentatte ganger informerer om at hytteforbudet ikke bunner i smittefare, men hensynet til kommunenes manglende beredskap. Hun skriver at i disse dager er det gode grunner for å klappe for helseminister Bent Høie, at han blant annet vennlig og tålmodig stilte opp kl. 08 om morgenen og svarer like stødig og poengtert på journalistenes mangslungne spørsmål, og at koronakrisa og Høie viser hvor viktig det nasjonale fellesskapet er.

Jeg kommenterte denne artikkelen på Facebook-siden til «Nei til nedleggelse av Ullevål sykehus», og skrev at jeg aldri kommer til å klappe for Høie, blant annet fordi han la ned Rjukan sykehus, og at jeg ser på han som en kunnskapsløs og feig politiker.

Alle som har vært i Tinn, Tokke og Vinje skjønner hvilke avstander vi snakker om, og hvor værhardt det ofte er i disse vidstrakte hytte- og turistkommunene.

I den «stygge prosessen» rundt nedleggelsen av Rjukan sykehus, var konklusjonen at når «utviklingsplanen», det var det man kalte den styrte nedleggelsen, var gjennomført, skulle befolkningen ha et minst like godt eller enda bedre helsetilbud enn før. Det er mildt sagt svært bekymringsfullt at landets helseminister påstår at Rjukan sykehus med 120 ansatte og 55 senger ikke hadde noen som helst betydning for befolkningens helsetilbud.

Undertegnede fikk under prosessen «sparken» etter 32 år som ansatt, de siste seksårene som leder. Ble gjort til en «personalsak» og betalte en høy pris for min «varsling» om sykehusnedleggelsen, og den enorme risikoen den medførte.

For å nevne et eksempel, holdt undertegnede en appell utenfor Stortinget for en tid tilbake, hvor jeg fortalte om mitt barnebarn Philip på 4 år som overlevde med et nødskrik, kun fordi det var fint vær og luftambulansen kunne lande. (Rjukan sykehus lå 2 minutter unna). Da jeg holdt denne appellen som viste en av konsekvensene ved helseministerens avgjørelse, forlot Høie området. Høie ønsker tydeligvis ikke å høre om en familie som holdt på å miste et barn, fordi lokalsykehuset var lagt ned. Er det noen som tror at ikke liv går tapt, når man legger ned sykehus i Distrikts-Norge?

Så kom pandemien, som viser blant annet at de store hyttekommunene ikke har den nødvendige beredskapen til å håndtere hyttebefolkningen, i tillegg til fastboende. Vi vet også at flere og flere hytteeiere velger å bosette seg fast på hytta, eller å bo der i store deler av året. Dette er også en ønsket utvikling fra mange kommuner, fordi man ønsker tilflytning til distriktskommunene.

Tinn, Tokke og Vinje er store hyttekommuner og Rjukan sykehus hadde nødvendig beredskap for både fastboende og hytteturistene. Den beredskapen tok helseministeren fra oss, og av den grunn ligger nå store fjell- og hytteområder helt øde under pandemien, mens folk flokker seg sammen i tettbygde strøk, med blant annet den økte smittefaren det medfører.

Jeg fikk en tilbakemelding på min kommentar på Facebook-siden at vi bør holde oss til å skrive ting vi kunne sagt direkte til Høie i en debatt hos Fredrik Solvang, og da slo det meg at nettopp nå er tiden rett til å ta denne viktige debatten.

Vi er mange som har ropt høyt og etterlyst beredskap over hele Norge, kan nevne nærpolitireformen (som fjerner politiet fra distriktene), nedbygging av sivilforsvaret, nedleggelse av sykehus, trusler om nedleggelse og sammenslåinger av sykehus som sliter ut ansatte/ befolkningen og skaper usikkerhet og utrygghet. Ullevål og Kristiansund sykehus er blant de verste eksemplene som verken fagpersoner, befolkning eller lokale politikere støtter, kun noen få som skal trumfe gjennom egne prestisjeprosjekt. Nye sykehus som inneholder for få sengeplasser, nedleggelse av fødeavdelinger, barneavdelinger osv.

Mange av oss har også kjent på fryktkulturens klamme grep, som igjen gjør at kritiske røster skremmes til taushet, og feil og mangler skyves under bordet, som igjen truer pasientsikkerheten i både somatikk og psykiatri.

Jeg tror det er farlig om vi nå skal forsøke å skjønnmale den negative utviklingen i helsevesenet og beredskapen under «sentraliseringspandemien» vi har vært vitne til de siste årene. Fordi vi så gjerne vil føle oss trygge og ivaretatt i den skremmende tiden vi lever i. Men en ting må sies veldig tydelig, og det er at vi kommer aldri til å ha en god og trygg helsepolitikk før foretaksmodellen er fjernet.

Jeg håper derimot at Fredrik Solvang tar min utfordring til å stille Bent Høie til ansvar for det som har skjedd på hans vakt som helseminister. Han la ned Rjukan sykehus, et sykehus som scoret i toppsjiktet på alle nasjonale kvalitetsparametre, samtidig som han sa at ingen sykehus skulle legges ned på grunn av økonomi. Når kvaliteten er i toppsjiktet, og økonomi ikke er noe argument ifølge Høie selv, hva er da begrunnelsen? Det spørsmålet ønsker jeg å stille helseministeren, det har jeg, samt befolkningen/hytteturistene og folkevalgte i nedslagsfeltet til Rjukan sykehus, kommunene Tinn, Tokke og Vinje, fortjent å få svar på.

Jeg er helt overbevist om at om en gravende journalist hadde satt seg inn i og skrevet om hva som skjedde rundt den korrupte nedleggelsen av sykehuset på Rjukan, og den manglende evalueringen i etterkant, da hadde det ikke blitt lagt ned flere sykehus i Norge.

Håper nå at media fatter interesse for disse spørsmålene og begynner å grave.